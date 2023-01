Česko si vyberá prezidenta, volebné miestnosti sa otvorili: Voľby sa odohrávajú aj v Bratislave

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

PRAHA - Volebné miestnosti v Českej republike sa úderom 14.00 h otvorili. V piatok môžu Česi odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách jednému z ôsmich kandidátov do 22.00 h večer. K volebným urnám môžu prísť aj v sobotu, a to od 8.00 h do 14.00 h, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.