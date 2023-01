Perlička z volieb prezidenta v Česku: Zeman si zaspomínal na prsia, VIDEO pikantného incidentu

Miloš Zeman prišiel odvoliť do základnej školy v obci Lány. Prišiel na vozíku, v sprievode svojej manželky Ivany (57) a dcéry Kataríny (29). Pri odovzdávaní svojho hlasu si zaspomínal na incident, ktorý sa odohral počas ostatných prezidentských voľbách, keď do miestnosti vtrhla do pol pása obnažená Ukrajinka s nápisom na hrudi "Zeman, Putinova děvka".

Aktivistka skupiny Femen Angelina Diašová sa vtedy polonahá vrhla na Zemana. Chcela upozorniť na nebezpečenstvo jeho priateľstva s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Po incidente bola vyhostená z Česka a dostala podmienku. V rodnej Ukrajine sa jej tiež skomplikoval život. Ľudia sa jej začali báť, pretože si mysleli, že je šialená. Následne prišla o prácu učiteľky v materskej škole.

Na otázku novinárov, či by svoj čin zopakovala, odpovedala: "Urobila by som to znovu. Aj po tom, čo sa na mňa vrhlo päť mužov zo Zemanovej ochranky a snažili sa ma spacifikovať. Potom som mala problémy s chrbticou. Bola som vo vašej krajine pred piatimi rokmi a teraz tu máte proruského kandidáta Babiša." Andrej Babiš pritom spájanie jeho mena s Ruskom rázne odmieta, čo údajne dokázal aj vyhostením ruských diplomatov z ich krajiny.

Diašová v súčasnosti žije v Nemecku, kam musela utiecť pred vojnou, píšu Novinky.cz. Zároveň vyzvala občanov ČR, aby sa postavili za svoje názory. "Ak chcete, aby bol náš svet normálny, musíte sa postaviť a povedať, čo si s kamarátmi hovoríte pri pive alebo víne, o tom, aká je politika zlá, v uliciach je potrebné bojovať za normálny život." Na záver už len dodala, že Čechom drží palce a dúfa, že urobia správne rozhodnutie.