Na britských letiskách hrozí dlhé čakanie: Štrajkuje pohraničná stráž

LONDÝN - Príslušníci britskej pohraničnej stráže (BF) vstúpili do štrajku, v dôsledku ktorého hrozia v priebehu piatka dlhé čakania pri pasových kontrolách na letiskách.

Do práce nenastúpilo približne 1000 zamestnancov BF na šiestich letiskách po celej Británii: Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff a Glasgow a tiež v prístave Newhaven. TASR informuje na základe správ stanice BBC a agentúry AFP. Ide o prvý zo série ôsmich štrajkov za zvýšenie platov, ktoré chcú príslušníci pohraničnej stráže uskutočniť ešte do konca tohto roka. Štrajkovať plánujú každý deň s výnimkou 27. decembra.

Ak požiadavky odborárov nebudú splnené, budú pohraničníci opakovať štrajky minimálne do mája budúceho roka. Mnohí zo štrajkujúcich pracovníkov však vykonávajú pasové kontroly. Britská vláda preto zmobilizovala príslušníkov armády a pracovníkov rôznych úradov, aby ich zastúpili. Pohraničníci však tvrdia, že tieto náhradné sily nebudú pri vykonávaní kontrol rovnako efektívni ako oni.

Londýnske letiská Heathrow a Gatwick zatiaľ problémy nehlásili. Letiská postihnuté štrajkom by mali v priebehu piatka odbaviť zhruba štvrť milióna pasažierov. Príslušníci pohraničnej stráže a ďalší pracovníci verejného sektora prostredníctvom série štrajkov požadujú výrazné zvýšenie platov s ohľadom na vysokú infláciu. Vláda sa však obáva, že požadovaný nárast platov by prispel k zrýchleniu tempa inflácie. V priebehu piatka a soboty by malo štrajkovať aj viac než 115.000 zamestnancov britskej Kráľovskej pošty (Royal Mail).