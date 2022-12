Veľká Británia čelí hromadným štrajkom, podnikatelia sú v koncoch: Prežili sme covid a teraz tu máme TOTO!

LONDÝN - Príslušníci britskej armády sa už presúvajú do nemocníc, prístavov a na letiská, aby sa krajina vyhla chaosu a nepokojom. Domáce obyvateľstvo sa vo veľkom presúva, pretože práve od dnešného dňa majú ostrovy čeliť štrajkom vo viacerých sektoroch. Zavedú sa opatrenia, ktoré zabezpečia dodávky v doprave bez blokovania, pričom prioritou bude uhlie, oceľ a vývoz odpadu.

archívne video

Britskí ministri sa stretávajú na mimoriadnom zasadnutí Cobra. Pokúsia sa tu zaviesť opatrenia na zmiernenie dopadu hromadných štrajkov. Tie vedú odborári, ku ktorým sa pridalo vyše 40-tisíc zamestnancov Národného zväzu pracovníkov železničnej, námornej a prepravnej dopravy (RMT), uvádza The Sun. Na ich čele stojí odborár Michael Lynch, ktorý v spoločnosti pôsobí ako generálny tajomník od mája 2021.

Zvyšovanie platov

Medzi štrajkujúcimi sú autobusári a dokonca aj vodiči vo výcviku. Pracovníci britskej poštovnej prepravnej služby Royal Mail tiež ohlásili niekoľko plánovaných štrajkov. Od štvrtku tohto týždňa majú štrajkovať zdravotné sestry a od 21. decembra aj zamestnanci na pohotovosti. Royal College of Nursing poskytla vyjadrenie, že sa do štrajku nezapojí pod podmienkou, že minister zdravotníctva Barclay zváži zvýšenie platov pre zdravotné sestry o štyri percentá.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Oliver Dowden, kancelár Lancasterského vojvodstva, sa k situácii vyjadril so slovami, že v priebehu nasledujúcich týždňov sa bude ako predseda Cobry snažiť zaviesť opatrenia, ktoré by minimalizovali dopad štrajkov na spoločnosť. Ministri však zdôraznili, že priemerné 11-percentné zvýšenie platov pre štátnych zamestnancov by krajinu stálo vyše 28 miliárd libier. Minister zahraničných vecí James Cleverly okrem toho naznačil, že vláda už pripravuje zákon o zákaze štrajkov hasičov a záchrannej služby. "Musíme si byť istí, že ľudia v Británii dostanú v núdzovej situácii pomocnú ruku. Prvou povinnosťou vlády je zabezpečiť, aby boli ľudia v bezpečí," doplnil.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Tieňový minister zdravotníctva Wes Streeting nalieha na kompetentných, aby sa snažili problém vyriešiť s odborármi za jedným stolom. Na druhej strane však nepovedal, čo by mali labouristi sestrám ponúknuť.

Zásielky stoja

Hannah Daragonová (42) založila v roku 2016 spoločnosť Hannah's Games. Pri doručovaní svojich produktov sa spolieha na pracovníkov Royal Mail, ktorí však pred niekoľkými dňami štrajkovali a do Vianoc tak majú spraviť ešte štyrikrát. Hannah, ktorá podniká z domu v Plymouthe v štáte Devon sa vyjadrila, že polovicu celoročných príjmov získa s manželom práve pred Vianocami.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

"Táto situácia s plánovanými štrajkmi je neúnosná. Zasahuje nás všetkých. Len prednedávnom tu boli opatrenia z dôsledku covidu, ktoré sa dotkli každého druhu podnikania. Teraz tu máme toto," vyjadrila sa.

Posledná kvapka

Majiteľ krčmy Nick Newman (62) sa obáva, že štrajky na železnici počas decembra budú poslednou kvapkou pre mnohé pohostinstvá, ktoré prežili pandémiu koronavírusu. Nick, ktorý je predsedom Cardiff's Licencees Forum hovorí, že všetci potrebujú do Vianoc aspoň tri týždne plné tržieb.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

"Štrajky na železniciach prichádzajú v čase, keď nás ovplyvňuje kríza životných nákladov a rastúce ceny za energie. Tisíce šťastných nadšencov prichádza pravidelne z južného Walesu na oslavy a neopakovateľnú noc v Cardiffe. Je to tradícia a jazda vlakom je jej veľkou súčasťou. Pokiaľ bude v tom čase štrajk, ľudí ako ja to veľmi poznačí," dodal s rozhorčením.