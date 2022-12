Americká armáda zabila v Sýrii dvoch vplyvných veliteľov Islamského štátu

Vo svojom vyhlásení CENTCOM opísalo jedného z dvoch zasiahnutých veliteľov ako "predstaviteľa sýrskej provincie" IS, ktorý sa podieľal na plánovaní útokov vo východnej Sýrii. Islamský štát "naďalej predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a stabilitu regiónu," uviedol vo vyhlásení hovorca CENTCOM Joe Buccino. "Smrť týchto predstaviteľov ISIS naruší schopnosť teroristickej organizácie ďalej plánovať a uskutočňovať destabilizujúce útoky na Blízkom východe," dodal.

Galéria fotiek (2) Trosky v sýrskom Aleppe.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar

Radikáli z IS začali zaberať rozsiahle oblasti v Iraku a Sýrii v roku 2014 a na dobytých územiach násilím presadzovali svoj prísny výklad islamského práva šaría. V istom čase ovládali skoro polovicu Sýrie a asi tretinu Iraku. K ich rozmachu prispela občianska vojna v Sýrii. V Iraku bol IS územne porazený v roku 2017, v Sýrii v marci 2019. V oboch krajinách ale stále má menšie bunky, ktoré naďalej páchajú útoky. Odnože IS pôsobia aj v ďalších štátoch, atentáty vykonáva napríklad v Afganistane či v niektorých afrických krajinách. V Sýrii pôsobí približne 900 amerických vojakov, ktoré v boji proti IS podporujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (YPG).