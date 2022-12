Veľká razia v celom Nemecku: Polícia zatýkala ľudí, na čele so šľachticom a exposlankyňou mali v pláne prevrat

Skupina sa podľa agentúry Reuters snažila o nadviazanie kontaktov s Ruskom. Kremeľ však poprel, že by so skupinou mal čokoľvek do činenia. Nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann označil záťah za protiteroristickú operáciu na obranu demokracie.

ilustračné video

Skupina bola zložená z prívržencov radikálneho hnutia Ríšski občania (Reichsbürger), ktoré popiera legitimitu spolkovej republiky a vyzýva na zvrhnutie spolkových inštitúcií. Podľa spolkovej prokuratúry sa snažila získať pre svoj plán aj príslušníkov nemeckej armády. Medzi zadržanými je podľa agentúry DPA aj člen elitnej armádnej jednotky Komando špeciálnych síl (KSK), ktorej časť už v roku 2020 ministerstvo obrany zrušilo kvôli podozreniam z pravicového extrémizmu.

Denník Bild uviedol, že k vodcom skupiny patrila niekdajšia poslankyňa Spolkového snemu za AfD a do októbra tohto roku sudkyňa Birgit Malsacková-Winkemannová a člen nemeckého šľachtického rodu, 71-ročný Heinrich XIII. Prinz Reuss.

Podľa vyjadrenia spolkovej prokuratúry, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters, skupina plánovala dosadiť Heinricha XIII., ktorého predkovia v minulosti vládli časti dnešného východného Nemecka, po prevrate do čela Nemecka. Na tento účel sa šľachtic pokúsil spojiť s predstaviteľmi Ruska, ktoré malo podľa predstáv skupiny pomôcť zvrhnutiu vlády a nastoleniu nového usporiadania v Nemecku. V kontaktoch na Rusko skupine údajne pomáhala ruská občianka Vitalija B.

Moskva poprela, že by mala so skupinou čokoľvek spoločné. "O žiadnom ruskom zasahovaní nemôže byť reč," uviedol podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že ide o "vnútornú záležitosť Nemecka".

Členovia extrémistickej skupiny Ríšski občania chceli podľa spolkovej prokuratúry zvrhnúť štátne zriadenie a nahradiť ho svojim, ktorého základy už mali vypracované. "Členovia združenia si boli vedomí, že tento projekt je možné realizovať iba za použitia vojenských prostriedkov a násilia proti predstaviteľom štátu, vrátane páchania vrážd," uviedla prokuratúra podľa DPA.

Talianska polícia podľa agentúry ANSA uviedla, že v meste Perugia zatkla bývalého príslušníka nemeckých špeciálnych jednotiek, ktorý spolu s ďalšími členmi skupiny plánoval ozbrojený útok na Spolkový snem. Podľa rakúskeho denníka Kurier boli v Rakúsku v súvislosti s prípadom zatknutí najmenej dvaja ľudia, jeden z Horného Rakúska a druhý z Tirolska. Ďalšia razia sa odohrala v Dolnom Rakúsku.

"Demokracia sa vie brániť: Od dnešného rána prebieha rozsiahla protiteroristická operácia. Spolková prokuratúra vyšetruje možnú teroristickú sieť v prostredí Ríšskych občanov. Existuje podozrenie, že bol plánovaný ozbrojený útok na ústavné orgány," napísal na twitteri nemecký minister spravodlivosti Buschmann. Podľa ministerky vnútra Nancy Faeserovej dávajú plány štátneho prevratu nahliadnuť do "hlbiny teroristickej hrozby".

Galéria fotiek (3) Zdroj: YouTube/The Independent

Hovorkyňa generálnej prokuratúry v Karlsruhe uviedla, že skupina zatiaľ nemá názov. Podľa nej bola vytvorená na základe konšpiračných teórií a jej členovia sú pevne presvedčení, že Nemecku teraz vládne takzvaný hlboký štát (deep state), teda skryté mocenské štruktúry, ktoré fungujú nezávisle na politickom vedení štátu a sledujú vlastné ciele.

Skupina podľa vyšetrovateľov existuje najneskôr od novembra 2021. Jej ústredným orgánom bola "rada", ktorá mala podobne ako bežné vlády svoje rezorty - od spravodlivosti, cez zahraničné veci po zdravotníctvo. "Členovia 'rady' sa od novembra 2021 pravidelne skryto schádzali, aby naplánovali prevzatie moci v Nemecku a vytvorenie vlastných štátnych štruktúr," uviedla prokuratúra. Podľa nemeckých médií na čele "rady" stál práve Heinrich XIII. Prinz Reuss.

Galéria fotiek (3) Heinrich XIII. Prinz Reuss počas zatýkania

Zdroj: profimedia.sk

Vojenská odnož skupiny mala "odstrániť" demokratický právny štát aj na úrovni obcí či okresov. Skupina si bola vedomá toho, že počas preberania moci budú umierať ľudia. "Avšak tento scenár chápala ako nevyhnutný medzikrok na dosiahnutie vytúženej 'zmeny systému na všetkých úrovniach'," dodalo štátne zastupiteľstvo.

Dvadsaťdva zatknutých sú podľa hovorkyne priamo členovia tejto organizácie, z toho dvaja v nej mali vodcovské postavenie. Tri zatknuté osoby sú považované za podporovateľov skupiny a ďalších 27 ľudí je vedených ako podozriví. Zhruba 3000 policajtov pri záťahu prehľadalo viac ako 130 objektov. Zatknutí boli ľudia v siedmich spolkových krajinách a tiež v Rakúsku a Taliansku.

Extrémisti v Nemecku podľa šéfprokurátora plánovali vpád do parlamentu

Zadržaná teroristická skupina v Nemecku plánovala vybudovať novú armádu a existoval aj plán na násilný vpád do sídla parlamentu. Dnes to na tlačovej konferencii v Karlsruhe vyhlásil najvyšší prokurátor Peter Frank. Povedal tiež, že extrémisti zastávali rôzne sprisahanecké teórie vrátane teórie amerického konšpiračného hnutia QAnon. Osem z 25 zadržaných je podľa Franka už vo vyšetrovacej väzbe.

Zadržaní podľa Franka vybudovali teroristické zoskupenie s cieľom zvrhnúť súčasné demokratické zriadenie. "Existoval aj plán na vpád do Spolkového snemu," uviedol. "Motiváciou boli rôzne sprisahanecké teórie a tiež QAnon," povedal. Skupina bola zložená okrem iného z prívržencov radikálneho hnutia Ríšski občania (Reichsbürger), ktoré popiera legitimitu spolkovej republiky.

Skupina mala vytvorenú radu, ktorá podľa Franka bola politickým vedením. Snahou bolo vytvoriť aj novú nemeckú armádu s regionálnymi milíciami. Dodal, že niektorí zo zadržaných a podozrivých pôsobili v nemeckej armáde.

Nemecko bude podľa ministerky vnútra tvrdo postupovať proti extrémistom

Nemecko bude tvrdo postupovať proti extrémistom, ktorí ohrozujú ústavné zriadenie. Dnes to na tlačovej konferencii vyhlásila spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová. Uviedla, že teraz zadržaná skupina mala dve odnože, a to politickú a ozbrojenú.

"Je očividné, že organizácia mala dve zložky. Takzvanú radu a vojenské krídlo. To už samo o sebe ukazuje na nebezpečnosť tohto údajného teroristického zoskupenia," povedala Faeserová.

Na záťahu proti radikálom sa podieľalo viac ako 3000 policajtov. "Bola to náročná operácia a ja som rada, že sa všetci vrátili v poriadku," povedala. To, že Nemecko dokázalo plány na prevrat odhaliť a proti strojcom zakročiť, je podľa ministerky dôkazom, že krajina má silné základy právneho štátu.