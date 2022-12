Neuveriteľné! Pacientku rušil pľúcny ventilátor jej susedky pri spánku, tak ho vypla: Teraz je vo väzení!

archívne video

Rozhodla sa konať sama a pacientke vypla prístroj dokonca dvakrát počas krátkej doby, informoval denník Kronen Zeitung. Žena je aktuálne vo väzení a je podozrivá z pokusu o vraždu.

Incident sa stal v utorok. Sedemdesiatdvaročná pacientka vypla svojej susedke (79) ventilátor tesne po ôsmej hodine večer. Potom, čo si to zdravotná sestra všimla, činnosť ventilátora obnovili a pacientke sa stav nezhoršil. Keď však žene vysvetlili, že to nesmie robiť, pretože jej susedka je na prístroji životne závislá, o hodinu to spravila znovu. Pre pacientku to však už znamenalo zástavu srdca a lekári ju museli oživovať. Našťastie sa lekárom resuscitácia podarila, ale žena zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Prípad teraz vyšetruje polícia, žena je podozrivá zo zabitia a hrozí jej väzenie.