Nemecké občianstvo automaticky: Krajina plánuje zjednodušiť podmienky na jeho získanie

BERLÍN - Nemecká vláda pracuje na "zjednodušení" podmienok na získanie nemeckého občianstva urýchlením procesu naturalizácie prisťahovalcov a povolením dvojitého občianstva. Pre agentúru AFP to povedal hovorca nemeckej vlády.

Ministerstvo vnútra chce čoskoro predstaviť návrh zákona o ktorom bude rokovať vláda, uviedol hovorca. Nové pravidlá by naturalizáciu prisťahovalcov umožnili po piatich rokoch pobytu v Nemecku namiesto doterajších ôsmich. Ľudia, ktorí by spĺňali špeciálne pravidlá integrácie, by mohli o nemecký pas požiadať už po troch rokoch, píše spravodajská stanica Deutsche Welle (DW).

Možnosť dvojitého občianstva

Deti narodené na území Nemecka by podľa predbežného návrhu získavali občianstvo automaticky, ak jeden z rodičov – prisťahovalcov – žije v Nemecku zákonne najmenej päť rokov. Nemecký rezort vnútra tiež plánuje zjednodušiť jazykové požiadavky pre starších prisťahovalcov, ktorí sa budú uchádzať občianstvo. Pre imigrantov chce údajne navrhnúť aj možnosť dvojitého občianstva.

Moderný zákon o občianstve

Správy o plánovanom zjednodušení podmienok na získanie nemeckého občianstva prichádzajú v čase, keď Nemecku hrozí akútny nedostatok pracovnej sily v mnohých priemyselných odvetviach, píše AFP. Nemecké ministerstvo práce odhaduje, že do roku 2026 bude v Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou v EÚ, chýbať približne 240.000 kvalifikovaných pracovníkov. Vláda nemeckého kancelára Olafa Scholza sa minulý rok v koaličnej dohode zaviazala, že "vytvorí moderný zákon o občianstve", pripomína AFP.