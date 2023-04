Vojačka volala mame so slovami, že čelí sexuálnemu obťažovaniu a všetci s ňou chcú spať: O pár dni ju našli mŕtvu!

Galéria fotiek (1) Mladá 21-ročná vojačka si siahla na život.

Zdroj: Facebook/Mexistuff

TEXAS - Ana Basaldui Ruizová (21) nastúpila do základne americkej armády v Texase iba pred pätnástimi mesiacmi. Pár dní pred smrťou sa sťažovala matke do telefónu, že čelí sexuálnemu obťažovaniu a všetci vojaci by s ňou chceli spať. Pritom podobný prípad sa na rovnakej základni vo Fort Hoode už stal.