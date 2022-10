Rusko naďalej tlačí na OSN: USA má údajne na Ukrajine financovať výskum v oblasti biologických zbraní

NEW YORK/ŽENEVA – Organizácia Spojených národov (OSN) sa od 24. februára, začiatok invázie na Ukrajinu, stretla už po tretí raz. Vo všetkých prípadoch bolo zasadnutie iniciované zo strany Ruskej federácie. Moskva naďalej požadovala diskusiu o jej pretrvávajúcich obvineniach. Témou posledného rokovania bola aj hrozba možného použitia biologických zbraní.

Na summite OSN, ktorý od začiatku invázie na Ukrajinu už tretíkrát inicovalo Rusko, padlo okrem iného aj vyjadrenie Izumu Nakamitsuho, vysokého predstaviteľa Úradu pre záležitosti odzbrojenia (UNODA). Nakamitsu sa vo štvrtok 27. októbra vyjadril, že OSN neregistruje žiadne programy biologických zbraní na Ukrajine. Informuje o tom EconomicNewsNetwork. Rovnaké slová predniesol Bezpečnostnej rade (BR OSN) už predtým v marci aj v máji.

"Platí to aj dnes," potvrdil slová Nakamitsuho zástupca BR OSN Adedeji Ebo. "Rád by som tiež poznamenal, že Organizácia Spojených národov nedisponuje v súčasnosti žiadnym mandátom, ani technickou či operačnou kapacitou, ktorá by bola spochná vyšetriť podobné hrozby," dodal. Dohovor o biologických zbraniach (BWC) z roku 1972 zaväzuje Rusko aj Ukrajinu k zákazu vývoju, výroby, získavania, hromadenia, používania a obchodovania s biologickým a toxickým materiálom.

O čo sa Rusi opierajú?

Ruská federácia uviedla svoju žiadosť o konzultáciu podľa článku V o príslušných nevyriešených otázkach Ruskej federácie zo strany USA a Ukrajiny. Problémom má byť prevádzkovanie laboratórií s biologickým materiálom na Ukrajine. Stretnutie, ktoré sa konalo v Ženeve, sa skončilo bez konsenzu. Rusko podalo v priebehu tohto týždňa oficiálnu sťažnosť BR OSN podľa článku VI v ktorej uvádza, že ako Ukrajina, tak ani USA neposkytli potrebné vysvetlenia. Článok VI umožňuje zmluvným stranám požiadať BR OSN o prešetrenie porušení dohovoru. Krajiny musia spolupracovať pri akomkoľvek vyšetrovaní.

Ebo zdôraznil, že od nadobudnutia platnosti BWC neboli nikdy uplatnené ustanovenia článku VI. "Dohovor neposkytuje žiadne usmernenie o type vyšetrovania, ktoré by mohla Rada aplikovať. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, tiež nevypracovali žiadne špecifické usmernenia alebo postupy týkajúce sa spôsobov, ktoré sa majú použiť na účely vyšetrovania podľa článku VI," vysvetlil. Nakamitsu zdôraznil pripravenosť UNODA podporiť akékoľvek vyšetrovanie iniciované Radou.

Dohoda s Pentagonom

Veľvyslanec Ruskej federácie Vassily Nebenzya uviedol, že nevyriešené otázky musia byť zodpovedané. Okrem toho pripomenul, že jeho sťažnosť, ako zástupcu Ruska, je opodstatnená. Opiera sa o Dohodu o spolurpaci medzi Pentagonom a ukrajinským ministerstvom zdravotníctva z roku 2005. Zmluva sa týka predchádzaniu šírenia technológií, patogénov a informácií, ktoré možno použiť na vývoj biologických zbraní.

"Priama účasť Pentagonu, ktorý sa podieľa na financovaní vojenskej biologickej aktivity na Ukrajine, je podobná poskytovaniu pomoci pre ministerstvo obrany Ukrajiny z roku 2018. Stále sa tu však bavíme o dohode z roku 2005. Je to len jej novšia podoba," uviedol s tým, že skutočným príjemcom finančných prostriedkov sú laboratóriá v Kyjeve, Ľvove, Odese a Charkove.