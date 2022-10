Joe Biden je ohromený iránskymi protestmi v súvislosti s Amíníovej smrťou

Biden je podľa svojich slov "ohromený" týmito hromadnými protestmi a Spojené štáty plne stoja za "odvážnymi Iránkami", uviedol šéf Bieleho domu v piatok v prejave v kalifornskom meste Irvine. "Irán musí prestať s násilím voči svojim občanom, ktorí si len jednoducho uplatňujú svoje základné práva," nechal sa počuť Biden, ako ho citovala agentúra DPA.

"Som ohromený tým, čo (Amíniovej smrť) dokázala v Iráne prebudiť. A prebudila niečo, čo sa – myslím si – upokojí len za dlhý, dlhý čas," povedal Biden s tým, že ženy i muži by mali mať právo na slobodu vyjadrovania a zhromažďovania. "Ženy po celom svete sú prenasledované mnohorakým spôsobom. Ale mali by si môcť obliekať v mene Božom to, čo si chcú obliekať. Nikto by im nemal hovoriť do toho, čo si majú dať na seba," zdôraznil americký prezident.

Úrady tvrdia, že zomrela prirodzenou smrťou

Amíníovú zatkla 13. septembra mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania. Vo väzbe však náhle omdlela a po troch dňoch v bezvedomí ju vyhlásili za mŕtvu. Iránske úrady tvrdia, že mladá žena zomrela prirodzenou smrťou. Podľa aktivistov aj jej príbuzných ju však policajti vo väzbe bili do hlavy obuškom a hlavu jej udreli o kapotu vozidla. Jej smrť vyvolala rozsiahle protesty v Iráne aj inde vo svete. Protesty v Iráne prerástli do najväčšieho prejavu opozície voči tamojšiemu režimu v ostatných rokoch. Pri zásahoch iránskych bezpečnostných síl voči demonštrantov prišli o život už desiatky ľudí.