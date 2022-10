Rusko varuje západný svet: Nemiešajte sa do nášho konfliktu, inak to povedie k svetovej vojne

MOSKVA – Rusko to v súvislosti s Ukrajinou myslí vážne. Vladimir Putin už niekoľkokrát varoval Západ, aby prestal podporovať jeho nepriateľa, či už verbálne, alebo prostredníctvom dodávania zbraní. Tento raz sa však eskalácia konfliktu ešte viac vyostrila. Rusi varovali, že z ich strany by mohlo dôjsť ku globálnemu krviprelievaniu.

Najväčšia krajina na svete opäť zdvihla varovný prst. Pokiaľ budú západné krajiny pomáhať Ukrajine v boji proti Rusku, eskalácia konfliktu môže prerásť až do svetovej vojny. "Hrozí tu rozpútanie 3. svetovej vojny. Pokiaľ by sa použili jadrové zbrane, malo by to dopad na celé ľudstvo," hlásili najvyšší ruskí predstavitelia. Pomyslenú čiaru trpezlivosti by Západ prekročil v prípade, ak by NATO schválilo vstup Ukrajiny do aliancie.

Len niekoľko hodín po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin 30. septembra formálne vyhlásil anexiu takmer 20 percent územia Ukrajiny, prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil prekvapivú ponuku na urýchlené členstvo v NATO. Plné členstvo Ukrajiny je však nereálne, pretože súhlas by muselo dať všetkých 30 členov a navyše by konflikt vyústil do stavu, ktorého sa zvyšok sveta tak veľmi obáva.

Bol by to koniec

Alexander Venediktov, zástupca tajomníka Ruskej bezpečnostnej rady, sa vyjadril, že Ukrajina na čele s prezidentom Zelenským si je vedomá toho, aké následky by malo jej pričlenenie k Severoatlantickej aliancii. "Tento krok by znamenal zaručenú eskaláciu konfliktu do 3. svetovej vojny," dodal. V otázke použitia jadrových zbraní zostáva mierne skeptický. "Aj keď Putin takmer stále hovorí o jadrových zbraniach, nemyslím si, že Rusko ich skutočne použije."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Okrem toho sa vyjadril aj na adresu Zelenského s tým, že jeho slová a činy sú prejavom iných ľudí. "Musíme rátať s tým, že prípadný jadrový konflikt ovplyvní absolútne celý svet a to nielen Rusko a Západ, ale akúkoľvek krajinu na tejto planéte. Dôsledky by boli katastrofálne pre celé ľudstvo," povedal na záver.