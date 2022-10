Nemecká polícia zatkla ženu, ktorá plánovala únos ministra zdravotníctva

BERLÍN - Nemecká polícia zadržala ženu, ktorá je podozrivá z plánovania únosu spolkového ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha. Vo štvrtok to oznámila nemecká prokuratúra. Informovala o tom agentúra Reuters.

Žena nemeckej národnosti, ktorú polícia identifikovala ako Elisabeth R., je podozrivá z toho, že bola vedúcou skupiny radikálov, ktorá chcela uniesť Lauterbacha a zničiť zariadenia elektrickej rozvodnej sústavy a spôsobiť tak celoplošný výpadok elektriny.

Od prevalenia sa plánovaného únosu v apríli polícia zatkla ďalších štyroch podozrivých, ktorí boli napojení na skupiny bojujúce proti pandemickým opatreniam, a tiež na hnutie Reichsbürger, ktoré popiera existenciu moderného nemeckého štátu. uvádza sa vo vyhlásení"Cieľom tejto skupiny bolo vytvorenie vojnových podmienok v Nemecku a zvrhnutie spolkovej vlády a parlamentnej demokracie," prokuratúry.

Podozrivá sa postaví pred súd

Podľa prokuratúry bola Elisabeth R. zapojená do koordinovania činnosti radikálov a obstarávania zbraní a výbušnín a mala tiež za úlohu naverbovať do skupiny viac podobne zmýšľajúcich jedincov. Podozrivá žena sa vo štvrtok postaví pred súd, ktorý rozhodne o tom, či poputuje do väzby, kým bude oficiálne obžalovaná.