Polícia upozorňuje na uzáveru tunela Sitina a obmedzenie na Prístavnom moste

BRATISLAVA - Vodičov v Bratislave čakajú počas víkendu dopravné obmedzenia. V noci z piatka na sobotu (15. 10.) a zo soboty na nedeľu (16. 10.) bude uzavretý tunel Sitina, a to v oboch smeroch. Uzavretá bude aj diaľnica D1 na Prístavnom moste v smere od Trnavy do Petržalky medzi križovatkami Bratislava-Prievoz a Bratislava-Petržalka. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia priblížila, že uzávera diaľničného úseku na Prístavnom moste je plánovaná od soboty od 0.01 h do nedele do 24.00 h. "Doprava z ľavého jazdného pásu diaľnice D1 v smere od Žiliny bude presmerovaná zjazdom pred Prístavným mostom do vetvy rýchlostnej cesty R7 a ďalej na vetvu ústiacu do Prístavnej ulice na most Apollo, odtiaľ na Einsteinovu," priblížila polícia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Následne budú vozidlá podľa jej slov pokračovať na diaľnicu D1 ku križovatke Pečňa, v danom mieste budú mať motoristi možnosť zvoliť smer na D2 Brno alebo na D2 smer Budapešť, Viedeň. Možný je aj variant pokračovať po diaľnici R7 smer Rakúsko a Maďarsko. Doprava na vjazde do Bratislavy po rýchlostnej ceste R7 bude vedená od dvoch okružných križovatiek pred výjazdom k vetve na Prístavný most na Brno ďalej po rýchlostnej ceste R7 k Bajkalskej ulici po ceste I/61.

"Pred križovatkou s Prievozskou ulicou bude obchádzka viesť do vratnej vetvy späť na Bajkalskú ulicu a následne na vetvu na Prístavnú ulicu až ku križovatke Prístavná, Landererova, Košická, Most Apollo," dodala polícia. V súvislosti s nočnými uzáverami tunela Sitina polícia priblížila, že sú plánované obe noci od 22.00 do 10.00 h ráno. Doprava bude presmerovaná na Lamačskú cestu a na Mlynskú dolinu.