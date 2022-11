V procese únosu Vietnamca prebieha dokazovanie, potvrdil berlínsky súd

BERLÍN — V súdnom procese s 32-ročným vietnamským občanom v súvislosti s únosom podnikateľa Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu, ku ktorému došlo pred viac než piatimi rokmi, v súčasnosti prebieha proces dokazovania. Pre TASR to vo štvrtok potvrdila zastupujúca hovorkyňa berlínskeho trestného súdu Inga Wahlenová.

"Momentálne prebiehajú najmä výsluchy policajtov, ktorí sa podieľali na vyšetrovaní. Okrem toho má súd v úmysle vypočuť ako svedka aj spolupáchateľa, ktorý už bol v tejto veci odsúdený. Termíny hlavného pojednávania boli stanovené do januára 2023. Neviem však povedať, či sa súdny proces skončí v januári — závisí to od toho, ako bude proces prebiehať," spresnila Wahlenová.

Podnikateľa Trinh Xuan Thanha zadržali príslušníci vietnamskej tajnej služby v júli 2017 na ulici v Berlíne spolu s jeho partnerkou. Naložili ich do auta a podnikateľ napokon proti svojej vôli skončil vo svojej domovskej krajine. Tam ho obvinili zo sprenevery, ktorej sa vraj dopustil ako manažér štátnej firmy, a odsúdili na doživotie.

Trinh Xuan Thanh bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko sa v tejto súvislosti zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose a možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.

Naplánovaných je šesť pojednávacích dní

Obžalovaný, ktorého zadržali v apríli tohto roku v Prahe, sa okrem iného podieľal na sledovaní obete pred samotným únosom. V júni bol tento muž z Česka vydaný do Nemecka, kde sa odvtedy nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Naplánovaných je šesť pojednávacích dní, a to do 30. novembra.

Podľa prokuratúry stála za touto operáciou vietnamská tajná služba. Na čine sa podieľalo viacero Vietnamcov vrátane zamestnancov veľvyslanectva v Berlíne a vietnamských občanov žijúcich vo viacerých európskych krajinách. V roku 2018 odsúdili v Nemecku v prvom procese súvisiacom s týmto prípadom Vietnamca Longa N. H. za účasť na únose na takmer štyri roky väzenia. Tento verdikt je právoplatný.