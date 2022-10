Hasiči lesných požiarov demonštrovali v Madride za lepšie pracovné podmienky

V Španielsku zamestnávajú regionálne úrady hasičov lesných požiarov len na niekoľko týždňov počas leta, aby posilnili zásahy hasičov na plný úväzok. Demonštranti udierali o zem nástrojmi na hasenie ohňa, aby tak podporili získanie "štatútu hasiča". To by im napríklad zaručilo, že zranenia pri práci v lese by sa posudzovali ako pracovné úrazy.

Požadujú štatút lesných hasičov

"Sme hasiči lesných požiarov a chceme spravodlivosť, pretože sme verejnou službou pre spoločnosť," povedala 47-ročná Cristina Perezová, ktorá už 18 rokov pomáha v lete hasiť lesné požiare v Aragónsku. "Chceme, aby to naše úrady uznali, rešpektovali a vytvorili štatút lesných hasičov," dodala. Podľa údajov Európskej únie rozsiahle lesné požiare postihli toto leto 12 európskych krajín najmä Španielsko, Taliansko a Francúzsko. Plamene zničili druhú najväčšiu plochu v doterajších štatistikách, množstvo domov a podnikov a tisíce ľudí museli úrady evakuovať.