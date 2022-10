Poliak zažil na hubách v Nemecku poriadnu drámu: Stratil sa, o pomoc požiadal políciu, to sa mu vypomstilo

VARŠAVA - Výlet Poliaka (51) na západ Nemecka sa zmenil na poriadnu drámu. Muž najskôr iba zastavil pri lese, aby si uľavil. Lenže potom ho napadla osudná myšlienka ísť do lesa na huby. V lese sa totiž stratil a musel zavolať pomoc. To sa mu vypomstilo.

Ako informuje stránka Polsat News, Poliak tento týždeň prechádzal cez západ Nemecka. Netušil, ako sa cesta zvrtne. Behom cesty zrazu potreboval ísť na toaletu a tak jediné, čo mohol urobiť, bolo, zastaviť pri lese, aby si uľavil. Lenže vzápätí ho napadla myšlienka, že by mohol ísť do toho lesa na huby. Do hľadania sa tak zanietene pustil, že sa napokon stratil. Snažil sa zavolať na políciu, lenže nevedel o nemecky a s mužmi zákona nedokázal dohovoriť. Nezostávalo mu nič iné, len pokúsiť sa nájsť cestu sám.

Poliak sa o dve hodiny opäť skontaktoval s políciou. Tentokrát sa už vďaka tlmočníkovi vedeli dorozumieť. Ako povedal policajtom, auto sa mu nepodarilo nájsť, ale dostal sa aspoň do civilizácie.

Poliaka sa policajtom podarilo nájsť. Jeho auto tiež, bolo vzdialené štyri kilometre od miesta, kam muž dorazil. Muž si však šťastný koniec výletu nemohol vychutnať. Policajti z neho cítili alkohol a dali mu fúkať. Dychová skúška odhalila, že mal 1,2 promile.

"Preto mu bola odobratá krv na testy, zaistený vodičský preukaz a kľúč od vozidla. Čo je však horšie, muž sa z hľadania vrátil bez húb," informovala miestna polícia.