Ukrajinská armáda zaznamenala v posledných dvoch dňoch výrazný postup! Bojaschopnosť ruských vojenských síl sa znižuje

WASHINGTON - Ukrajinská armáda v posledných dvoch dňoch zaznamenala výrazný postup v okolí Lymanu na východe Ukrajiny a v Chersonskej oblasti v južnej časti krajiny. Zrejme už tiež vstúpila do Luhanskej oblasti, uviedol vo svojej pravidelnej analýze situácie na ukrajinskom bojisku americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Vo východnej Charkovskej oblasti sa ukrajinskej armáde darí postupovať od Kupjansku smerom do Luhanskej oblasti. Podľa ruských zdrojov, na ktoré sa ISW odvoláva, sa teraz predsunuté ukrajinské jednotky nachádzajú asi 16 kilometrov od Svätova, ktoré je významným logistickým uzlom v západnej časti Luhanskej oblasti. Blízko obcí Čorvonopopivka a Piščane sa Ukrajincom zrejme podarilo preťať dôležitú cestu zo Svatova do Severodonecka. Novým ruským oporným bodom sa zrejme stane mesto Kreminna, uvádza inštitút.

VIDEO Ukrajinská armáda zaznamenala v posledných dvoch dňoch výrazný postup

Ukrajinské jednotky budú pravdepodobne pokračovať v postupe na východ

Predstaviteľ proruských separatistov z medzinárodne neuznávanej a Ruskom minulý týždeň anektovanej Luhanskej ľudovej republiky (LNR) Andrej Maročko uviedol, že ukrajinská armáda prekročila hranice oblasti na bližšie neurčenom mieste a postupuje na Lysyčansk. Ruské zdroje sa podľa ISW zrejme čoraz viac obávajú, že ukrajinské jednotky budú pokračovať v postupe na východ a útočiť na zraniteľné miesta v Luhanskej oblasti.

Ukrajinci si tiež vylepšili postavenie na druhej strane chersonského frontu

V dňoch 2. až 3. októbra pokračovali ukrajinské sily v postupe aj v Chersonskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany priznalo, že ukrajinské sily prelomili ruskú obranu pri dedine Zolota Balka a postupujú pozdĺž priehradnej nádrže na Dnepre smerom na Beryslav a Novú Kachovku. Oslobodený bol niekoľko kilometrov široký územia až k dedine Havrylivka. Ukrajinci si tiež vylepšili postavenie na druhej strane chersonského frontu pri Davydive Bride, hoci útoky na mesto samotné boli podľa ruských zdrojov odrazené.

VIDEO Vojna na Ukrajine trvá už 222 dní

Americký inštitút pripomína, že v okolí Lymanu aj pri Chersone stoja proti útočiacim Ukrajincom jednotky, ktoré boli v minulosti považované za chloubu ruskej armády. Podľa ISW ich ústup znamená, že bojaschopnosť aj elitných ruských vojenských síl sa s pokračujúcou vojnou čoraz viac znižuje.