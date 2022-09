Filipíny sužuje supertajfún: Zahynulo tam už päť záchranárov

Záchranárov s člnmi poslala miestna vláda pomáhať obyvateľom zaplavenej obce San Miguel v provincii Bulacan ležiacej na najväčšom ostrove Luzon severne od hlavného mesta Manila. Guvernér provincie Daniel Fernando uviedol, že sa na nich zrútil múr a následne sa zrejme utopili.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Aaron Favila

Noru, najsilnejší tajfún, aký tento rok zasiahol Filipíny, udrel v nedeľu na pevninu asi 100 kilometrov severovýchodne od husto osídleného hlavného mesta Manila. Pri prechode cez horské pásmo, palmové plantáže a ryžové polia čiastočne zoslabol, no na Luzone vyvracal stromy a spôsobil zaplavenie nízko položených obcí a výpadky dodávok elektriny.

Pred tajfúnom bolo evakuovaných zo svojich domovov takmer 75.000 ľudí, keďže meteorológovia varovali, že silné dažde by mohli spôsobiť rozsiahle záplavy, zosuvy pôdy a zničiť úrodu. Vážnejšie materiálne škody však zatiaľ hlásené neboli. "Boli sme na to všetko pripravení," povedal v pondelok filipínsky prezident Ferdinand Marcos mladší na brífingu. "Možno si myslíte, že sme to prehnali. Pokiaľ ide o katastrofy však nič také neexistuje," dodal.

Filipíny každý rok zasiahne v priemere 20 tropických búrok a tajfúnov. V roku 2013 si tajfún Haiyan, jedna z najsilnejších zaznamenaných tropických cyklón v dejinách, vyžiadal na Filipínach vyše 7300 mŕtvych alebo nezvestných, zrovnal so zemou celé dediny, zmietol lode a vynútil si evakuáciu viac ako päť miliónov ľudí.