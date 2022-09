MIMORIADNE dobrá správa! Prevratný objav vedcov: Úspešne testovali vírus, ktorý ničí rakovinové bunky

Odborníci zdôrazňujú, že táto nová metóda vyžaduje obsiahlejší a dlhší výskum, ale podľa nich ide o nádej pre väčší počet ľudí v pokročilom štádiu rakoviny.

Pacientom, u ktorého nastala remisia rakoviny, je 39-ročný Krzysztof Wojkowski z Londýna. Zúčastnil sa prvej fázy výskumu bezpečnosti lieku, ktorý vykonáva Inštitút pre výskum rakoviny a The Royl Marsden, popredné britské centrum pre výskum a liečbu rakoviny. Wojkowskému bola v roku 2017 zistená rakovina slinných žliaz v okolí úst. Aj napriek operácii a ďalšej liečbe sa choroba rozširovala a bola mu ponúknutá paliatívna starostlivosť.

Dostal sa ale do štúdie liečby pomocou vírusu herpes simplex, ktorý bežne spôsobuje opary. Po období piatich nedeľ dostával každý druhý týždeň injekcie. Tie sa aplikujú priamo do nádoru a napádajú nádor dvojakým spôsobom - látka vnikne do buniek nádoru, ktoré prasknú, a aktivuje imunitný systém.

Len mierne vedľajšie účinky

Štúdie sa zúčastnilo asi 40 pacientov. Časť z nich dostávala len injekcie s vírusom, nazývané RP2. Ďalší dostali ešte liek nivolumab používaný na liečbu rakoviny. U troch pacientov z deviatich pacientov, ktorí boli liečení iba injekciami, sa nádor zmenšil. V tejto skupine bol aj Wojkowski. Siedmi z 30 chorých, ktorým zdravotníci podávali RP2 aj nivolumab, tiež liečba prospela, uviedla BBC bez ďalších podrobností. Väčšina z nich zaznamenala len mierne vedľajšie účinky, ako je únava.

Kevin Harrington, ktorý výskum vedie, povedal, že reakcia pacientov s rôznymi typmi rakoviny v pokročilom štádiu na liečbu bola "naozaj ohromujúca".

"Vidieť tak dobrú reakciu v ranej fáze klinického výskumu je vzácne, pretože jeho hlavným cieľom je skúmať bezpečnosť liečby," uviedol. "Veľmi rád by som videl, či budeme sledovať také úspechy, až liečbu nasadíme u väčšieho počtu pacientov," dodal.

Vedci už raz vírus použili

BBC píše, že to nie je prvýkrát, keď vedci na liečbu rakoviny použili vírus. Proti rakovine kože v pokročilom stupni už niekoľko rokov lekári nasadzujú vakcínu zvanú T-Vec, ktorá je založená aj na modifikovanej variante vírusu herpes simplex. Podľa Harringtona je RP2 vylepšenou verziou terapie T-Vec. "Má iné modifikácie vírusu a keď sa dostane do bunky nádoru, efektívne podpíše rozsudok smrti nad nimi," povedal.

Marianne Bakerová, ktorá pôsobí v Cancer Research UK, najväčšej nezávislej organizácii pre výskum rakoviny na svete, povedala, že nové povzbudivé poznatky môžu zmeniť postupy v liečbe rakoviny. "Vedci zistili, že vírusy môžu pomáhať pri liečení rakoviny už pred sto rokmi, ale nedokázali prísť na to, ako ich využiť bezpečne a efektívne," uviedla. Podľa nej sú potrebné ďalšie štúdie, aby sa ukázalo ako dobre RP2 funguje.

"Z výskumu vyplýva, že dobrou stratégiou je kombinovať rôzne druhy liečby a vírusová terapia by sa mohla stať jednou zo zbraní v boji proti rakovine," dodala Bakerová.