Výsledky novej štúdie o sexe totálne prekvapili! Veriaci ho majú kvalitnejší

Štúdia, ktorá sa uskutočnila na Exeterskej univerzite vo Veľkej Británii, zistila, že páry, v ktorých sú obaja veriaci, majú lepší sexuálny život ako ľudia, ktorí preferujú stretnutie na jednu noc. Od sexu na jednu noc nie sú žiadne očakávania a predpokladá sa, že s danou osobou sa už nikdy neuvidíte. Inak povedané, neprevládajú tu žiadne city. Vedci však uviedli, že príležitostný sex so stále inou osobou znižuje časom sexuálne uspokojenie.

Rozdielny pohľad

Do výskumu bolo zapojených 15-tisíc mužov a žien vo veku od 18 do 59 rokov prostredníctvom British National Survey of Sexual Attitudes. Autor štúdie Dr. Vegard Skirbekk sa vyjadril, že veriaci majú menšiu pravdepodobnosť, že sa zapoja do príležitostného sexu a tým pádom ho obmedzia len v rámci vzťahu založeného na láske. "Pokiaľ takto zmýšľajú, môže to viesť k nižšej túžbe po sexuálnej aktivite mimo vzťahu," vysvetlil Skirbekk.

Ako dodal, je to výsledok ich spokojnosti v sexuálnom živote. Spoluautor štúdie Dr. Nitzan Peri-Rotem poznamenal, že čím viac ľudia sexujú, tým viac zažívajú sexuálne uspokojenie. Pri obmieňaní partnerov však uspokojenie klesá. "Príliš veľa sexu môže viesť k nižšiemu sexuálnemu uspokojeniu", dodal.

Menšie nároky

Štúdia publikovaná v časopise Journal of Sex Research sa zamerala aj na to, že dospelí s vyšším vzdelaním majú menej sexu a tým pádom aj menšie nároky v posteli v porovnaní s tými, ktorí majú nižšiu kvalifikáciu.