Dvojročný chlapček prišiel o zrak: Vážne poškodenie rohovky! Pobozkal ho niekto s aktívnym herpesom

Malého chlapca pobozkal niekto s aktívnym vírusom herpes simplex (Zdroj: X/AngelMD1103)

Matka malého Juwana si myslela, že lekári žartujú. Malý chlapec dostal herpes do oka z jedného jediného bozku. Ten mu v oku začal rásť pred siedmimi mesiacmi a rodičia si to všimli až po tom, čo sa uňho rozvinula vážna očná infekcia, na ktorú nezabrali žiadne antibiotické kvapky, informovalo britské Metro.

Keď sa infekcia zhoršila, lekár im oznámil, že chlapec má v oku vírus herpes simplex a dieťaťu rastie v oku horúčkový pľuzgier. „Pozrela som sa na doktora a premýšľala som, či je to 1.apríl, pretože som v živote o tomto nepočula,“ uviedla mama Michelle (36). Lekári sa malému Juwanovi snažili herpes niekoľko týždňov vyliečiť a radili sa aj s najlepšími odborníkmi z New Yorku. Infekcia ale postúpila natoľko, že bolo už príliš neskoro na záchranu Juwanovho zraku.

Chlapec utrpel vážne poškodenie rohovky a nič nevidel. Lekári uviedli, že mozog už do oka prestal vysielať signály. A hoci sa lekári snažili pomôcť malému pacientovi aj špeciálnym typom gélu, ktorý mal zvlhčiť okolie oka, postupne sa mu napriek tomu vytvorila štvormilimetrová diera v oku. Rodičia teraz musia bojovať s neustálymi očnými infekciami, ktoré liečia antibiotikami, aby o oko neprišiel úplne.

Podstúpil dokonca aj operáciu amniového štepu, aby sa mu zahojila rohovka a v príli podstúpi ešte operáciu na prenos nervov z nohy do oka. Ak sa operácia podarí, budúci rok by chlapec mohol podstúpiť aj transplantáciu rohovky. Juwanovi rodičia zostali z celej situácie zdrvení, najmä z dôvodu, že oni vírus v krvi nemajú a niekto cudzí tak zrejme pobozkal ich dieťa na tvár s aktívnym vírusom na tvári. Rodičia dúfajú, že sa im podarí získať finančné prostriedky na pokrytie zvyšku liečby a zároveň dodali, že nech už mu dal bozk ktokoľvek, zrejme to nebolo s úmyslom ublížiť ich synovi.