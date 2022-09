Odborníci priniesli nové zistenie: Enormné dopady naftových výparov na naše zdravie! Stoja za TÝMITO problémami

LONDÝN - Zdá sa, že naftové výpary zvyšujú hladiny bielkovín spojených s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Odborníci v najnovšom výskume zistili, že ženy, ktoré štyri hodiny vdychovali výpary, trpeli stvrdnutými tepnami. To môže zvýšiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody, na potvrdenie zistení je však potrebný ďalší výskum.

Vedci tvrdia, že znečistenie ovzdušia môže postihnúť viac ženy ako mužov. Najnovšie zistili, že naftové výpary zvyšujú hladiny proteínov spojených s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Potvrdila to štúdia, v ktorej desať dobrovoľníkov – päť mužov a päť žien – celé štyri hodiny inhalovalo výpary.

Experiment sa uskutočnil pri troch rôznych príležitostiach s odstupom mesiaca s použitím rôznych koncentrácií nafty. U oboch pohlaví vedci zistili zmeny v zložkách krvi súvisiace so zápalom, infekciou a kardiovaskulárnymi chorobami, ale ženy mali vyššie hladiny proteínov spojených so stuhnutými tepnami. To môže zvýšiť riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

„Toto sú predbežné zistenia. Ukazujú však, že vystavenie naftovým výfukovým plynom má na ženské telá rôzne účinky,“ uviedol Neeloffer Mookherjee, spoluautor štúdie z University of Manitoba v Kanade. Zistenia boli prezentované na medzinárodnom kongrese European Respiratory Society v Barcelone.

Predchádzajúce dôkazy ukázali, že ženy majú vyššiu imunitnú odpoveď na látky, ktoré dráždia dýchacie cesty, ako je domáci prach. V porovnaní s mužmi existujú samostatné dôkazy, že ženy sú náchylnejšie na infekcie dýchacích ciest a astmu.

Nová štúdia zahŕňala zdravých mužov a ženy, ktorí nefajčili. Najprv strávili štyri hodiny dýchali čistý, filtrovaný vzduch. Potom vdychovali zriedené výpary z výfukových plynov, aby mohli experti určiť rozdiel v krvi účastníkov štúdie po vdýchnutí znečisteného vzduchu. Experiment o vplyve znečistenia sa uskutočnil počas troch sedení, každé s odstupom mesiaca.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Muži a ženy zakaždým štyri hodiny vdychovali naftové výpary – v koncentrácii 20, 50 a 150 mikrogramov na kubický liter vzduchu. To všetko sú vyššie koncentrácie, než aké boli pozorované na rušných cestách v Londýne, ale naznačujú vplyv znečistenia na organizmus.

Dobrovoľníci darovali vzorky krvi 24 hodín po vdýchnutí naftových výparov a výskumníci následne analyzovali tekutú časť krvi, aby hľadali zmeny v hladinách rôznych proteínov. Porovnaním vzoriek plazmy našli hladiny 90 proteínov, ktoré boli výrazne odlišné medzi ženskými a mužskými dobrovoľníkmi.

Medzi týmito proteínmi boli niektoré, o ktorých je známe, že zohrávajú úlohu pri zápaloch, zrážaní krvi, kardiovaskulárnych ochoreniach a imunitnom systéme. „Táto štúdia ponúka dôležitý pohľad na to, ako telo reaguje na výfukové plyny a ako sa to môže líšiť medzi ženami a mužmi,“ povedala Zorana Andersenová z Kodanskej univerzity, ktorá je predsedníčkou Výboru pre životné prostredie a zdravie Európskej respiračnej spoločnosti a nebola zapojená do výskumu.

Samuel Cai, lektor environmentálnej epidemiológie na Univerzite v Leicesteri, uviedol, že zistenia by sa mali interpretovať opatrne, pretože do štúdie bolo zapojených iba 10 ľudí, ktorí boli vystavení výfukovým plynom len krátkodobo.

„Pohlavné a rodové rozdiely v štúdiách znečistenia ovzdušia a zdravia sú skutočne zložité, pretože zahŕňajú mnoho rôznych aspektov z hľadiska správania či povolania. To, či sú vplyvy u daného pohlavia silnejšie, skutočne závisí od typov látok znečisťujúcich ovzdušie, študovaných zdravotných výsledkov a študovanej populácie,“ dodal Cai.