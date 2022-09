Švédska premiérka Anderssonová priznala porážku vo voľbách: Podá demisiu

Anderssonová požiada predsedu parlamentu o uvoľnenie z funkcie premiérky vo štvrtok. Ako prvá žena viedla švédsku vládu len od novembra minulého roka. Počas večernej tlačovej konferencii povedala, že hoci stále pokračuje sčítavania hlasov, je jasné, že väčšinu bude mať pravica. Ako prvá bude zostavovať aj novú vládu.

Zdroj: SITA/Jessica Gow/TT News Agency via AP

"V parlamente majú prevahu jedného alebo dvoch kresiel. Je to tesná väčšina, ale je to väčšina," povedala Anderssonová. Kandidátom pravicového tábora na premiéra je líder Umiernenej strany Ulf Kristersson. Vo štvrtok novinárom povedal, že začne pracovať na formovaní novej vlády, ktorá bude schopná dosiahnuť výsledky. "Vlády pre všetkých Švédov a všetkých občanov," vyhlásil. Podľa stále neúplných výsledkov by štvorica pravicových strán mala v 349-člennom parlamente obsadiť 176 a stredoľavicový blok 173 kresiel. Oficiálny výsledok by mala cez víkend potvrdiť volebná komisia.

Tohtoročné voľby sú pre švédsku politiku zlomovými, keďže vplyv vo vláde zrejme po prvý raz získa protiimigračná strana Švédski demokrati. Ostatné hlavné strany sa od nej v minulosti dištancovali, píše AFP.

Agentúra DPA dopĺňa, že populistická strana s koreňmi v neonacistickom hnutí sa postupne presúvala vylúčením extrémistov do "hlavného prúdu". Podporu získavala tvrdým postojom voči kriminalite a imigrácii v čase rastúceho násilia gangov a množstva streleckých útokov. Švédski demokrati budú druhou najsilnejšou stranou s aktuálnym ziskom 20,6 percenta hlasov. Prekonali Umiernenú stranu, ktorá dostala 19,1 percenta.

Najviac hlasov získali Anderssonovej sociálni demokrati, ktorí si polepšili na 30,4 percenta. Volebný neúspech ľavicového bloku tak možno pripísať ich doterajším spojencom, napísala agentúra APA.