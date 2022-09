Parlamentný brannobezpečnostný výbor odobril vstup Fínska a Švédska do NATO

BRATISLAVA - Parlamentný brannobezpečnostný výbor odobril na pondelkovom zasadnutí vstup Fínska a Švédska do NATO a odporučil plénu vysloviť súhlas s protokolmi k severoatlantickej zmluve.

Vláda SR ešte v júni odobrila pristúpenie Fínska a Švédska do NATO a tiež súhlasila s ratifikáciou príslušných protokolov k Severoatlantickej zmluve. Vstup severských krajín do Aliancie musí ešte odsúhlasiť parlament. Následne ho môže ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová. Fínsko a Švédsko oznámili zámer vzdať sa svojej dlhoročnej neutrality a vstúpiť do NATO po tom, ako Rusko vo februári napadlo Ukrajinu. Proti ich žiadostiam sa postavilo len Turecko, ktoré od Helsínk a Štokholmu výmenou za svoj súhlas s ich členstvom v Aliancii požaduje ústupky.