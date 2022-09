KORONAVÍRUS WHO vkladá nádeje do inhalačných vakcín: Mohli by udržať pandémiu pod kontrolou

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

ŽENEVA - Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vo forme sprejov do nosa by mohli pomôcť udržať pandémiu pod kontrolou. V stredu to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Urobila tak po tom, čo inhalačné vakcíny domácej výroby schválili Čína aj India. Informuje o tom agentúra AFP.