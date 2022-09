Chlapec (†14) vyhral let lietadlom, prišiel o život! Zverejnili správu o leteckej tragédii v Moste

MOST - Za minuloročnú nehodu športového lietadla pri českom Moste, môže pilot, ktorý nezvládol manéver a narazil do zeme. Vyplýva to zo záverov vyšetrovania. O život vtedy prišlo aj 14-ročné dieťa.

Podľa českého Ústavu pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd bola príčinou nehody nezvládnutá pilotáž lietadla pri akrobatickom prvku. Ten svojvôľne predviedol pilot v rozpore s letovou príručkou. "Prevedenie zoznamovacieho letu bolo rovnako v rozpore s Podmienkami prevedení zoznamovací letov vynadých Úradom pre civilné letectvo," píše sa v záverečnej správe ústavu.

Z dokumentov ďalej vyplýva, že kritická situácia nastala v tedy, keď pilot previedol letúňa do strmého stúpania, vtedy chcel pravdepodobne previesť právý súvrat. "Akrobatický prvok zahájil na malej výške a pravdepodobne s menšou vstupnou rýchlosťou, čím lietadlo nedosiahlo takú výšku, ako si pilot predstavoval. Pilot ukončil akrobatický prvok na nižšej rýchlosti a v menšej výške, než plánoval a letúň prešiel do pádu po krídle s následným prechodom do vývrtky, ktorú sa pilot pokúsil vybrať zásahom do riadenia. S ohľadom na stratu rýchlosti a malú výšku na terénom, nedokázal pilot nárazu do zeme zabrániť," píše sa v správe.

Z malého športového lietadla ostali len trosky. Najtragickejšie na tom je, že pri nehode zomrel aj štrnásťročný chlapec. Ten bol v lietadle za odmenu, pretože predtým vyhral v tábore s leteckou tematikou súťaž, ktorú organizoval Aeroklub Most.

