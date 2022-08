Vizionár Elon Musk prekvapil slovami o energetickej kríze! Civilizácii hrozí rozpad

"Reálne si myslím, že ropu a plyn musíme v krátkodobom horizonte používať, pretože inak sa civilizácia rozpadne," povedal Musk. Dodal, že nie je niekým, kto by fosílne palivá "démonizoval", zároveň je však nutné mať jasnú cestu k udržateľnej energetickej budúcnosti. "Jednou z najväčších výziev, ktorým kedy svet čelil, je prechod na udržateľnú energiu a udržateľnú ekonomiku. To bude trvať desaťročia," dodal.

Musk tiež spomenul, že jeho cieľom je do konca roka pripraviť samoriadiace vozidlá Tesla. Dúfa, že by sa tieto vozidlá mohli čoskoro začať predávať v Spojených štátoch a prípadne aj v Európe, v závislosti od ich schválenia regulačnými úradmi.

Je zástancom jadrovej energie

Na otázku, či by Nórsko malo pokračovať v ťažbe ropy a plynu, odpovedal, že ďalší prieskum je v tejto chvíli podľa neho opodstatnený. Výroba elektriny z veterných elektrární v Severnom mori v kombinácii so stacionárnymi akumulátormi by sa však mohla stať dôležitým zdrojom energie a mohla by poskytnúť silný a udržateľný zdroj energie v zime.

Vietor na mori má podľa Muska obrovský nevyužitý potenciál. Súčasne je ale Musk podľa svojich slov zástancom jadrovej energie. "Ak máte dobre navrhnutú jadrovú elektráreň, nemali by ste ju zatvárať, najmä nie práve teraz," povedal.

Musk tiež vyjadril obavy o pôrodnosť, čím zopakoval svoje skoršie vyjadrenia z twitteru o nebezpečenstve populačného kolapsu. "Jednou z menej očividných vecí, ktoré ma znepokojujú, je pôrodnosť a myslím si, že je dôležité mať dosť detí na podporu civilizácie, aby sme sa nezmenšovali," citovala Muska agentúra Reuters.