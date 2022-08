EÚ o dva mesiace skôr splnila cieľ naplniť zásobníky plynu na 80 %

Európske zásobníky boli v stredu podľa údajov ich prevádzkovateľov naplnené na 80,1 %. V Nemecku sa už naplnili na takmer 84 %. Ruská útočná vojna proti Ukrajine spôsobila turbulencie na európskom trhu s plynom. EÚ prijala sankcie proti Rusku a Moskva, ktorá sa snaží zneužívať energie ako zbraň, výrazne priškrtila dodávky.

EÚ si stanovila cieľ do 1. novembra naplniť zásobníky plynu na 80 %, aby bola pripravená na zimu a prípadný úplný výpadok ruských dodávok. Nemecko má za cieľ do 1. októbra naplniť zásobníky na 85 % a do 1. novembra na minimálne 95 %. V prípade naplnenia na 95 % stačí tento objem na pokrytie nemeckej spotreby v januári a februári.