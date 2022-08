Vojna je šialenstvo, tvrdí pápež František! Platia za ňu najmä nevinní, vyzval na ukončenie bojov

"Dúfam, že budú prijaté konkrétne kroky na ukončenie vojny a odvrátenie rizika jadrovej katastrofy v Záporoží," uviedol František. Z ostreľovania Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe, sa navzájom obviňuje ruské a ukrajinské sily. Elektráreň ešte na začiatkom invázie obsadili ruské jednotky. V príhovore označil pápež vojnu za šialenstvo.

VIDEO V dôsledku nedostatočného rozvoja mostov v Doneckej oblasti sa stali pre Rusov bariérou

"Myslím na všetku tú krutosť a toľkých nevinných, ktorí platia za šialenstvo,... pretože vojna je šialenstvo," uviedol František. Pápež okrem toho nepriamo spomenul aj Dariu Duginovú, dcéru vplyvného ruského ultranacionalistu, ktorá zahynula cez víkend.

VIDEO Vojna na Ukrajine - deň číslo 177

"Myslím na to úbohé dievča, ktoré vyhodila v Moskve do vzduchu bomba pod sedadlom auta... Za vojnu platia nevinní," uviedol František. Pápež tiež opäť kritizoval obchodovanie so zbraňami, keď obchodníkov so zbraňami, ktorí profitujú z vojny, označil za "delikventov zabíjajúcich ľudstvo".