Vzbura proti Vatikánu: Nemecký biskup nazýva homosexualitu božou vôľou

Katolícky biskup z Aachenu Helmut Dieser označil homosexualitu za „božiu vôľu“. „Homosexualita nie je Božou chybou, ale Bohom je chcená v rovnakej miere ako samotné stvorenie,“ hovorí Dieser v prílohe denníka Zeit, Christ & World. V tomto bode sa niečo naučil. "Áno, môj pohľad sa zmenil."

Katolícka cirkev tradične považuje homosexualitu za hriech. Dnes sa zvyčajne zdôrazňuje, že homosexuáli by nemali byť za žiadnych okolností diskriminovaní a že dispozícia sama o sebe ešte nie je priestupkom. Ústredie katolíckej svetovej cirkvi však zároveň trvá na tom, že homosexualita by nemala byť prežitá. Minulý rok Kongregácia pre náuku viery dala opäť jasne najavo, že „nie je dovolené“ požehnávať homosexuálne partnerstvá, pretože takéto zväzky „nemohli byť uznané za objektívne spojené so zjavenými Božími plánmi“.

Láska nemôže byť hriechom

Biskup Dieser povedal, že si je vedomý toho, že Rím stále považuje homosexualitu za hriech. To je však otázny pojem: „Ale keď ide o lásku, o túto rozmanitosť lásky, ktorá je erotickou formou, keď sa telo stáva výrazom tejto lásky a jazykom tejto lásky, potom si myslím: láska nemôže byť hriechom." Či kňaz požehná homosexuálne páry vo svojej diecéze, je osobné rozhodnutie svedomia. To sa deje aj v Aachene.

Bezprostredne po kontroverznom rozhodnutí Kongregácie pre náuku viery v marci minulého roku sa Dieser už postavil proti: „Môže to len zlyhať, keď chcete ukončiť diskusiu,“ vysvetlil a dodal: „Je to naivné a spôsobilo to veľa škôd. Musíme to doniesť do Ríma ako biskupi."

Štvrté synodálne zhromaždenie nemeckých katolíkov na reformu cirkvi sa začalo vo Frankfurte nad Mohanom vo štvrtok. Biskup Dieser vedie synodálne fórum o partnerstve a sexualite. Je jedným z najprogresívnejších katolíckych biskupov v Nemecku.