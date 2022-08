Situáciu s lesnými požiarmi v Rusku je zložitá, tvrdí ruský prezident: Dym sa dostal až do Moskvy

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin nazval v stredu "zložitou" situáciu s lesnými požiarmi na západe Ruska. Dym z nich sa dostal až do Moskvy. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

"V dôsledku abnormálneho počasia je situácia v niekoľkých regiónoch v európskej časti krajiny v súčasnosti zložitá," uviedol Putin počas stretnutia s regionálnymi predstaviteľmi. "Riziko zhoršenia situácie pretrváva nielen v európskej časti krajiny ale aj v niektorých oblastiach na Ďalekom východe, kde je situácia tradične zložitá," cituje ruského prezidenta agentúra Reuters.

Zasahuje vyše 9500 hasičov

Ide najmä o Riazanskú oblasť asi 250 kilometrov juhovýchodne od Moskvy, kde lesné požiare neustále rozširuje silný vietor. V súčasnosti tam zasahuje vyše 9500 hasičov spolu s ôsmimi lietadlami a siedmimi helikoptérami, informoval Putina tamojší gubernátor Pavel Malkov. Požiare podľa Malkova už zničili takmer 12.000 hektárov územia, pričom denné teploty v Riazani dosahujú vyše 31 stupňov Celzia. "Dážď neočakávame," posťažoval sa gubernátor.

Lesné požiare toto leto sužujú mnohé časti Európy

Napriek tomu očakáva, že plamene dostanú hasiči pod kontrolu počas nasledujúcich dvoch až troch dní, úplne uhasené budú do jedného až dvoch týždňov. "Dym pravidelne zahaľuje Moskvu, no situácia je teraz viac pod kontrolou," uviedol primátor Sergej Sobianin. Lesné požiare toto leto sužujú mnohé časti Európy a vedci to pripisujú najmä klimatickým zmenám, vysvetľuje AFP.