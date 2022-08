Panika na pláži: Turisti volali, že našli nahú mŕtvolu ženy bez hlavy! Odhalenie bizarnej pravdy

Záchranári a policajti sa ponáhľali na miesto s blikajúcimi majákmi a pripravovali sa na zabezpečenie miesta páskou. Až kým si niekto neuvedomil, že jemná pokožka je akási gumená.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Sorayut Suthassanachinda, novinár

Mŕtvola je rýchlo identifikovaná ako sexuálna bábika

Kus oblečenia spočiatku skrýva skutočnosť, že bábike chýba hlava. Neskôr sa policajti dozvedia: Záhadná „mŕtvola“ je hyperrealistická japonská bábika AV Idol (Adult Video Idol, v slovenčine niečo ako: pornohviezda). Dá sa objednať cez internet, cena sa pohybuje okolo 500 dolárov.

Podľa The Sun sa polícia domnieva, že silikónovú nevestu vyhodili do kanála alebo rieky predtým, ako si našla cestu do mora. Medzitým bola bábika odstránená z obľúbenej pláže a je umiestnená na miestnej policajnej stanici pre prípad, že by ju majiteľ chcel naspäť.