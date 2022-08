AKTUÁLNE Ceny zemného plynu v Európe prekonali nový rekord: Gazprom oznámil ďalšiu zlú správu

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v septembri na burze v Amsterdame v piatok uzavrel na 244,55 eura za megawatthodinu (MWh). Cena referenčného kontraktu s dodávkou v najbližšom mesiaci sa už vo štvrtok (18. 8.) dostala na nový rekord a prekonala úroveň zo začiatku marca, keď prudko vzrástla po ruskom útoku na Ukrajinu.

Európske ceny plynu zaznamenali piaty týždeň rastu po sebe, čo je ich najdlhšia takáto séria od polovice decembra. Po oznámení Gazpromu, že od 31. augusta do 2. septembra pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1, európsky referenčný kontrakt na plyn vyskočil až o 9 %.Energetická kríza v Európe sa zhoršuje a čoraz viac sa zvyšujú obavy, že stiahne ekonomiku regiónu do recesie. Situáciu na trhu v posledných týždňoch ešte zhoršilo extrémne teplo a sucho, ktoré narušilo riečnu dopravu a obmedzilo produkciu vodných elektrární.

Gazprom na tri dni úplne zastaví plynovod Nord Stream 1

Rusko zastaví na tri dni dodávky cez plynovod Nord Stream 1, cez ktorý sa dopravuje plyn po dne Baltského mora do Európy. Koncern Gazprom v piatok uviedol, že od 31. augusta do 2. septembra úplne zastaví dodávky cez Nord Stream 1. Dôvodom je oprava jediného zostávajúceho funkčného kompresora na stanici Portovaja, ktorá by sa mala zrealizovať spoločne s expertmi Siemens Energy, tvrdí ruská firma.

Z dôvodu "rutinnej údržby" nepotečie v uvedenom období cez plynovod žiaden plyn smerom do Nemecka, uviedol Gazprom. Po ukončení odstávky bude cez plynovod opäť prúdiť 33 miliónov kubických metrov denne (m3), čo zodpovedá aktuálnym objemom, dodal ruský koncern. Odstávka plynovodu, ktorý aj tak niekoľko týždňov vyžívaný len na 20 % maximálnej kapacity, ešte výraznejšie naruší dodávky plynu do Európy sužovanej energetickou krízou. Takisto podporuje obavy, že Rusko môže pred zimnou sezónou dodávky úplne zastaviť.