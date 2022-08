Nemecká vláda schválila opatrenia na šetrenie energiami: Vo verejných budovách bude chladnejšie

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BERLÍN - Vo verejných budovách v Nemecku by počas nadchádzajúcej zimy malo byť chladnejšie a ulice budú pravdepodobne tmavšie. Je to súčasť opatrení, ktoré v stredu schválila nemecká vláda s cieľom zmierniť tlak na zásoby zemného plynu po tom, ako Rusko obmedzilo dodávky suroviny do najväčšej európskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.