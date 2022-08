Z toho zostáva rozum stáť: Autá na chorvátskej diaľnici vytvorili koridor, zneužil to vodič Porsche

ZÁHREB - Na prvý pohľad je to bežná situácia na diaľnici. Hasiči potrebujú rýchlo prejsť, tak im ostatné autá vytvoria koridor. Tí v ľavom pruhu sa presunuli doľava, tí v pravom doprava. Hasiči prešli bez problémov, ale za nimi sa rútilo ešte nejaké vozidlo.

Aby sa zásahové vozidlá dostali na miesto nehody rýchlo a bezpečne a mohli obetiam pomôcť, a tým vo väčšine prípadov zachrániť niečí život, je potrebné čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie umožniť ich prejazd vytvorením tzv. núdzového koridoru tak, aby sa vozidlá v pravom jazdnom pruhu pohybovali čo najviac vpravo a vozidlá v ľavom jazdnom pruhu čo najviac vľavo.

Je to jednoduché. A povinné. Jeden takýto koridor nedávno robili vodiči na diaľnici A1. Čo sa však stalo potom, ako hasičské auto prešlo tým koridorom, je naozaj ťažké uveriť. Video zverejnila chorvátska facebooková stránka Prometne zgode i nezgode.

"Som v tomto striebornom aute, ktoré spravilo koridor. Na poslednú chvíľu sme videli, ako stredom prešiel blázon so švajčiarskou registráciou, po hasičskom aute. Neuveriteľné! Bolo to v nedeľu," napísal čitateľ portálu 24sata.hr.

Núdzový koridor je tu utvorený podľa pravidiel. Tí v ľavom pruhu sa presunuli doľava, tí v pravom – doprava. A hasičské auto prešlo centrom bez väčších problémov. Z nimi sa však objavilo aj biele Porsche. Priamo cez stred. Cez núdzový koridor!

Vodič pred ním si to všimol a odbočil z núdzového koridoru späť do svojho pruhu, takže vodič bieleho Porsche už nemohol prejsť. Pre neho sa jazda núdzovým koridorom skončila. Aj on, podobne ako ostatní smrteľníci, musel čakať v rade.