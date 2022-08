Tragédia na dovolenke v Turecku: Tínedžer sa utopil v bazéne počas svadby v luxusnom hoteli

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ANTALYA - V luxusnom plážovom hoteli v rekreačnej oblasti Antalya sa v nedeľu odohrala tragédia. Chlapec († 14) si v nedeľu popoludní išiel zaplávať so svojou tetou do hotelového bazéna, keď sa zrazu dostal do ťažkostí. Pri utopení mladíka, ktorého v bezvedomí vytiahol z vody barman, nebol prítomný plavčík.