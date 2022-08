Hrôzostrašná nehoda v zábavnom parku Legoland: Zranilo sa najmenej 34 ľudí

Podľa hovorkyne Legolandu došlo ku kolízii na úseku dráhy, kde do vozíkov nastupujú návštevníci. So zatiaľ neznámych príčin jedna zo súprav prudko zabrzdila a vzápätí do nej narazila druhá. Do rozsiahlej záchrannej akcie, na ktorej sa podieľali hasiči i záchranári, boli nasadené tri vrtuľníky. Podľa informácií Legolandu sa súpravy horskej dráhy pohybujú maximálnou rýchlosťou osem metrov za sekundu, teda približne 29 kilometrov za hodinu.

Zábavný park, sprístupnený v roku 2002, zostal napriek nehode zatiaľ otvorený. Minulú sobotu (7. 8.) došlo k nehode so smrteľnými následkami na horskej dráhe v zábavnom parku v meste Klotten v spolkovej krajine Porýnie-Falcko. Z idúcej súpravy vypadla 57-ročná žena, ktorá utrpela smrteľné zranenia. Ani príčina tejto tragédie zatiaľ nie je známa.