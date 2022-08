Tajné služby varujú: Extrémisti by mohli využiť súčasnú energetickú krízu a vysokú infláciu pre svoje vlastné zámery

Galéria fotiek (2) Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin

Zdroj: SITA/AP/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool, Getty Images

BERLÍN - Extrémisti v Nemecku by mohli využiť súčasnú energetickú krízu a vysokú infláciu pre svoje vlastné zámery. V rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag na to upozornil šéf brandenburskej pobočky Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Jörg Müller. Informovala o tom agentúra DPA.