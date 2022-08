Najmenšia strana ku koaličnej KRÍZE: Je zbabelé odísť! Zvalcujú nás politickí klamári, človeku sa chce kričať

BRATISLAVA - Koaličná kríza sa preklenula do druhej polovice a o vyjadrenia členov koalície nie je núdza. Po prechode Juraja Krúpu z OĽaNO do SaS sa ku kríze vyjadril aj Juraj Šeliga, ktorý sa verejným komentárom vyhýba. Ticho opäť neostala ani šéfka najmenšej koaličnej strany Za ľudí. Pod nej je odísť z vlády uprostred extrémnej krízy zbabelé, ale pohodlné. Juraj Šeliga prirovnáva krízu k pádu vlády Ivety Radičovej.

Podľa šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej je odchod z koalície aktuálne síce pohodlný krok, no počas svetovej krízy je to zbabelé. Šeliga zas hovorí o tom, že rokovania za zatvorenými dverami nie sú jednoduché, ale urobí všetko, čo vie, aby sme nedopadli rovnako ako na jeseň 2011, kedy padla Radičovej vláda.

Odísť z vlády v čase veľkej krízy je pohodlné

Európska únia a Slovensko dnes stoja na pokraji obrovskej krízy. Hrozí, že Rusko prestane dodávať do Európy plyn, čo spôsobí obrovský tlak na ceny, zvýšenie nákladov pre podniky a v kontexte celosvetovej inflácie ďalší rast cien. "Konflikt na Ukrajine tak skoro neskončí a Vladimír Putin je pripravený použiť ako zbraň proti nám práve dodávky plynu do Európy, napriek uzavretým dlhodobým zmluvám. Už táto jeseň a zima bude testom, či budeme v únii postupovať jednotne, alebo sa necháme vydierať Putinom a spoločný postup dostane trhliny, ako to vidíme v Maďarsku a možno v Taliansku," napísala Remišová.

Práve v čase extrémnej krízy je podľa šéfky Za ľudí nezodpovedné prehlbovať konflikty a nestabilitu. "Odchádzať z vlády, ktorú evidentne čakajú najťažšie časy, je pohodlné východisko, ktoré však tejto krajine nič dobré neprinesie. Predčasné voľby by totiž prebiehali v čase vrcholiacej energetickej krízy v Európe a to prinesie katastrofálny výsledok," myslí si.

Zvalcujú nás politickí klamári

Slovensko sa podľa nej stane obeťou "hitparády falošných volebných sľubov" a spoločenský diskurz sa už ani nebude obťažovať témami ako sú reformy alebo riešenia, ktoré prinesú skutočnú prosperitu. "Zvalcujú nás politickí klamári, ktorí energetickú krízu využijú len na to, aby sa Slovensko vydalo východným smerom. A je jedno, či bude premiérom Fico, alebo Pellegrini. Ak si niekto z účastníkov konfliktu myslí, že sa rozbitím koalície dostane do učebníc politológie, tak mu dávam za pravdu, že sa to zrejme stane," uviedla.

A termín, ktorý bude podľa Remišovej v tomto kontexte najviac použitý bude "osobný, absurdný a malicherný spor". "Podobne, ako bol absurdný aj dôvod rozbitia Radičovej vlády, ktorý si už polovica ľudí ani nepamätá. No čo si všetci pamätáme je to, akú mafianizáciu štátu prinieslo nasledujúcich 8 rokov Fica po páde Radičovej vlády," povedala. Práve preto musia v koalícii urobiť všetko pre to, aby v čo najkratšom čase prestali traumatizovať spoločnosť. "A začali sa chovať ako vládne strany a nie ako partia urazených detí, po tom, čo sa na školskom výlete povadili," dodala na sociálnej sieti.

Čo sa sa tu všetci zbláznili?

Šeliga sa k aktuálnej koaličnej kríze často nevyjadruje. Nie preto, že by ho nezaujímala, ale preto, že sa snaží rokovať za zavretými dverami so všetkými stranami tak, aby malo Slovensko podľa jeho slov v septembri stále fungujúcu vládu i koalíciu. "Bola by veľká škoda, keby skončila ďalšia pravicová vláda. Ľudia od nás politikov naozaj nechcú veľa - pokoj, pracovitosť, férovosť a sebareflexiu," napísal.

Miestami však podľa neho vo verejných vyjadreniach jeho kolegov prevládajú silné slová a emócie nad ráciom. "Rovnako to, žiaľ, nápadne občas pripomína príbeh, aký sme zažívali pri nezmyselnom páde Radičovej vlády," povedal Šeliga. "Človeku sa až chce z plného hrdla zakričať “Haló, čo sme sa tu už všetci zbláznili? Máme krátku pamäť, aké sklamanie prišlo po voľbách v 2012 a čo všetko sa stalo?” Slovensko čakalo na pravicovú vládu 8 dlhých rokov! A verím, že netreba nikomu pripomínať, čo sa za tých 8 rokov stalo," uviedol.

Rozumnou cestou pre Slovensko je pre neho dohoda štyroch koaličných strán. "Žiadna normálna proeurópska a demokratická vláda nemôže "visieť na šnúrkach" od ľudí, ktorí urážajú a ťahajú do politického súboja deti, konšpirujú, spochybňujú našu zahraničnú politiku, vojnu na Ukrajine, COVID alebo členstvo v EÚ. Platí to o to viac v krízových časoch, ktoré žijeme. Aktuálne rokovania nie sú jednoduché, ale som optimista a urobím čo viem, aby sme nedopadli rovnako ako na jeseň 2011," dodal.