BEJRÚT - Obilným silám v prístave v libanonskom hlavnom meste Bejrút, ktorý v roku 2020 zasiahol zničujúci výbuch uskladnených chemikálií, po požiari spred dvoch týždňov hrozí zrútenie. V stredu to povedal úradujúci predseda vlády Nadžíb Míkátí. Informovala o tom agentúra AFP.

Míkátí týždeň pred druhým výročím katastrofy zo 4. augusta 2020, pri ktorej zahynulo vyše 200 ľudí a viac než 6500 utrpelo zranenia, varoval, že hrozí zrútenie severnej skupiny síl obsahujúcich tisíce ton pšenice a kukurice.

K júlovému požiaru v prístave, kde sa silá nachádzajú, došlo z dôvodu fermentácie zostávajúcich zásob obilia a prispeli k tomu i vysoké letné teploty. Míkátí odkázal armáde, aby sa pripravila na to, že môže dôjsť k čiastočnému zrúteniu síl, a vyzval robotníkov, členov civilnej ochrany a hasičov, aby sa od prístavu držali v bezpečnej vzdialenosti. Vo vyhlásení tiež poznamenal, že približne 3000 ton uskladnenej pšenice a kukurice z týchto síl nemohli vyložiť, pretože by to mohlo urýchliť ich zrútenie.

Galéria fotiek (2) Hrozí, že v bejrútskom prístave sa zrútia silá s obilím.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar

Ministerstvá životného prostredia a zdravotníctva odporučili obyvateľom, aby opustili oblasť prístavu a nosili rúšok v blízkosti síl, ak by sa zrútili. Ľudí tiež upozornili, aby 24 hodín neotvárali dvere ani okná. AFP pripomína, že silá v bejrútskom prístave mali pred tragickým výbuchom kapacitu viac ako 100.000 ton. V apríli vláda z bezpečnostných dôvodov nariadila ich zbúranie, avšak vykonanie tohto rozhodnutia bolo pozastavené aj pre odpor zo strany príbuzných obetí výbuchu. Tí totiž chcú, aby sa silá zachovali ako pamätné miesto..

Mohutný výbuch v bejrútskom prístave nastal po vznietení takmer 3000 ton dusičnanu amónneho, vysoko výbušného materiálu používaného v hnojivách, ktorý sa tam roky nesprávne skladoval.