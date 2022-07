WHO eviduje vyše 18-tisíc prípadov opičích kiahní, väčšinu v Európe

LONDÝN - Viac než 18.000 prípadov opičích kiahní v súčasnosti evidujú v dovedna 78 krajinách sveta, pričom väčšina z nich je v Európe, uviedla v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovali o tom agentúry Reuters a AP.

Globálny stav zdravotnej núdze v súvislosti s opičími kiahňami vyhlásila WHO ešte v sobotu. Doposiaľ 98 percent prípadov okrem Afriky, kde je vírus endemický, zaznamenali u mužov, ktorí mali pohlavný styk s mužmi, uvádza organizácia. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus preto odporučil mužom, ktorých sa ohrozenie obzvlášť týka, aby v tejto chvíli zvážili zníženie počtu svojich sexuálnych partnerov a podnikli kroky na svoju ochranu. "Toto je epidémia, ktorú možno zastaviť... Najlepšou cestou, ako to urobiť, je znížiť riziko vystavenia sa nákaze," podotkol Ghebreyesus na tlačovej konferencii v Ženeve.

Opičie kiahne dostanú nový názov

Riaditeľ WHO pre núdzové situácie Mike Ryan zároveň oznámil, že opičie kiahne dostanú nový názov – aby sa predišlo používaniu tohto pomenovania ako "zbrane" či jeho rasistickému podtónu, píše Reuters. Svetová organizácia odporúča voči tomuto ochoreniu očkovanie pre najviac ohrozené skupiny vrátane zdravotníkov a mužov, ktorí majú sex s viacerými mužmi. V súčasnej epidémii je hospitalizovaných zhruba desať percent pacientov a zomreli piati, všetci v Afrike, pripomenula WHO.

Opičie kiahne sú už desaťročia celosvetovo zanedbávaným problémom verejného zdravia v niektorých častiach Afriky, no v máji tohto roka sa začali objavovať aj mimo krajín, kde je toto ochorenie endemické. Vo všeobecnosti ho sprevádzajú mierne až stredne závažné príznaky vrátane horúčky, únavy a bolestivých kožných lézií, ktoré vymiznú v priebehu niekoľkých týždňov.