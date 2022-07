Británia v zajatí horúceho pekla: Teploty, aké ešte nezažili! Meteorológovia varujú pred tisíckami mŕtvych

Doteraz najvyššia zaznamenaná teplota v Spojenom kráľovstve padla v roku 2019 v Cambridge, keď meteorológovia namerali 38,7 stupňa Celzia. Londýn sa v pondelok stal jedným z najteplejších miest na svete, teploty sa vyšplhajú nad úroveň Západnej Sahary a Karibiku.

Meteorológovia predpovedali vysoké teploty aj pre ďalšie časti Spojeného kráľovstva; vo zvyšku Anglicka, v celom Walese a v niektorých častiach Škótska tiež platia výstrahy. Horúce počasie bude pokračovať aj v utorok, nočné teploty by sa mali pohybovať okolo dvadsiatich stupňov. V stredu sa ochladí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: STIA/AP Photo/Alberto Pezzali

Úrad Met Office vydal najvyššiu výstrahu pre oblasť zahŕňajúcu Londýn a Manchester prvýkrát od zavedenia tohto systému v minulom roku. Znamená, že sa očakávajú "rozsiahle dôsledky na ľudí a infraštruktúru" a že budú potrebné "podstatné zmeny v pracovných postupoch a každodenných rutinách".

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Yui Mok/PA via AP

Horúčavy môžu spôsobiť tisíce úmrtí

Met Office varoval, že zajtra môžu teploty stúpnuť ešte viac - na 43 stupňov Celzia. Verejnosť by podľa odborníkov mala brať varovania pred horúčavami Met Office rovnako vážne ako varovania pred inými významnými poveternostnými udalosťami, ako je sneh alebo vietor, pretože extrémne horúčavy by mohli spôsobiť tisíce úmrtí. Riaditeľka Met Office Penelope Endersbyová uviedla: "Keď vydáme červené varovanie, znamená to, že existuje nebezpečenstvo pre život a očakávame veľké vplyvy na infraštruktúru, a to sa týka snehu, vietra, dažďa a platí to aj o tomto varovaní pred horúčavami."

Školy obmedzili výučbu

Niektoré školy predčasne skrátili výučbu alebo neotvorili vôbec, hoci vláda vydala pokyny, ktoré mali zaistiť ich otvorenie. Spoločnosť Network Rail, ktorá spravuje väčšinu železničnej siete v Británii, uviedla, že ľudia by dnes a v utorok mali cestovať iba "v nevyhnutných prípadoch". Zrušila aj niektoré spoje a obmedzila rýchlosť na všetkých linkách.

Minister zdravotníctva Steve Barclay po sobotňajšom stretnutí vládnej komisie pre mimoriadne udalosti (Cobra) uviedol, že budú navýšené počty sanitiek. Pribudne aj pracovníkov, ktorí budú zaisťovať linky tiesňového volania. Londýnska záchranná služba totiž informovala, že s rastúcimi teplotami zaznamenala 7000 volaní denne. V utorok očakáva až 8000 tisíc hovorov denne, pričom v obvyklý rušný deň zavolá okolo 5500 ľudí. Vodárenské spoločnosti v južnom a východnom Anglicku varovali, že zvýšený dopyt vedie k nízkemu tlaku a k prerušeniu dodávok vody pre niektoré domácnosti. Odborníci vyzvali ľudí, aby pili vodu, mali zatiahnuté závesy a kontrolovali priateľov a príbuzných.