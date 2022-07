Na Slovensko mieria pekelné horúčavy: Teploty budú lámať rekordy, na TOTO nezabúdajte

BRATISLAVA – Teplé letné počasie obľubuje mnoho ľudí. Horúčavy, ktoré udrú aj v najbližších dňoch, sú však už zrejme aj pre tých najväčších milovníkov tepla doslova utrpením. Ortuť teplomerov by mala na niektorých miestach tento týždeň vystúpiť až na 38 °C, čo je poriadna záťaž pre organizmus. Bez ohľadu na vek či zdravotný stav by ste preto mali zvýšiť opatrnosť a riadiť sa niekoľkými radami.

V horúčavách, ako sú aj dnes, je podľa polície dôležité minimalizovať pobyt vonku. A to nielen v prípade seniorov, ale aj malých detí. „Ak je to možné, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Vonkajšie aktivity vykonávajte skoro ráno, alebo až neskôr večer. Nezabudnite dbať na zvýšený príjem tekutín. Pite, aj keď nepociťujete smäd. Vyhýbajte sa alkoholu a kofeínu,“ odporúčajú.

Video: Meteorológ SHMÚ Pavol Beránek a jeho predpoveď počasia na koniec 28. s výhľadom na 29. týždeň 2022

Mladším ročníkom odkazujú, aby sa o svojich seniorov, starších priateľov, susedov i blízkych zaujímali. Je tiež dobré ponúknuť im pomoc s nákupom, s venčením domácich miláčikov či s prácami okolo domu a na záhrade. „Vďaka vašej pozornosti a starostlivosti môžu byť v bezpečí a pohodlí domova bez zdravotných komplikácií z horúčav,“ odkázali.

Myslieť na to, že vonku panujú neznesiteľné horúčavy je potrebné aj vtedy, ak cestujete autom. Podceniť počasie by ste nemali ani v prípade, ak máte k dispozícii klimatizáciu. Pri sebe by ste mali mať dostatok tekutín, robiť si častejšie prestávky a ak máte pred sebou dlhšiu cestu, dostatočne si pred ňou oddýchnite. Ideálne je naplánovať si trasu tak, aby ste sa vyhli kolónam.

A hlavne – nezabudnite na deti a zvieratá v aute.

Čakajú nás výrazné horúčavy

Už v utorok by mala ortuť teplomerov vystúpiť na 25 až 34°C a v stredu 27 až tropických 36°C. Vo štvrtok popoludní predpokladajú 31 až 36, ale na severe miestami 25 až 30°C. Zo štvrtka na piatok 22.7. by sa však malo mierne ochladiť.

Piatok bude pravdepodobne relatívne chladnejší na celom území s maximom 24 až 33°C. Ale už cez víkend 23.7. a 24.7. by sa u nás malo od juhozápadu až západu opäť poriadne otepliť. Víkendové maximum bude na úrovni 29 až 36, na juhu lokálne až do 38°C.