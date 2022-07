Pápež František označil nadchádzajúcu návštevu Kanady za "kajúcnu púť"

"Budúcu nedeľu, ak Boh dá, odchádzam do Kanady," povedal František na vatikánskom Námestí svätého Petra v zjavnom odkaze na zdravotné problémy, pre ktoré musel odložiť plánovanú cestu do Afriky. Pápežova návšteva Kanady, počas ktorej zavíta do miest Edmonton, Quebec a Iqaluit, sa uskutoční od 24. do 30. júla. Táto apoštolská cesta je dôležitým krokom v úsilí Františka reagovať na škandál týkajúci sa sexuálneho zneužívania detí duchovnými a desaťročí utajovania týchto skutkov.

Galéria fotiek (3) Pápež František

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

Zopakuje pápež František ospravedlnenie?

Očakáva sa, že pápež zopakuje ospravedlnenie, ktoré v apríli vo Vatikáne predniesol kanadským delegáciám, píše AFP. "Vyjadril som môj smútok a solidaritu za škody, ktoré utrpeli. A teraz sa chystám vykonať kajúcnu púť, ktorá, dúfam, s Božou milosťou prispeje k už začatej ceste uzdravenia a zmierenia," povedal František. V rámci vládnej politiky násilnej asimilácie v Kanade od konca 19. storočia do 90. rokov 20. storočia umiestnili do 139 internátnych škôl 150.000 detí pôvodných obyvateľov.

Galéria fotiek (3) Pápež František počas svojho príhovoru na Námestí sv. Petra vo Vatikáne

Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia

Viac ako 1300 neoznačených hrobov

Mesiace alebo roky tak strávili v odlúčení od svojich rodín, jazyka a kultúry, pričom mnohé z nich fyzicky alebo sexuálne zneužívali zamestnanci týchto inštitúcií. Predpokladá sa, že tisíce detí zomreli v týchto internátnych školách na choroby, podvýživu alebo zanedbanie starostlivosti. Od mája 2021 na pozemkoch pri týchto školách objavili úrady vyše 1300 neoznačených hrobov.