Protesty po celom svete pre rekordnú infláciu! Blokády ciest, prezident Srí Lanky zbabelo utiekol z krajiny

A aj keď v dlhšom horizonte môžu niektoré krajiny Afriky ťažiť zo snahy Európy o zníženie závislosti od ruského plynu, dopad na africké domácnosti, tamojší poľnohospodársky sektor a potravinovú bezpečnosť bude ďalekosiahly. Zhoršujúca sa ekonomická situácia v mnohých afrických krajinách zrejme tiež zosilní migračnú vlnu do Európy.

Demonštrácie kvôli rastu cien benzínu a potravín sa konali v posledných týždňoch okrem iného v Ghane, Siere Leone, Mozambiku aj v Juhoafrickej republike. Kríza, ktorú odštartovali obmedzenia počas pandémie covidu-19 a tento rok ju ďalej prehlbuje vojna na Ukrajine, zhoršuje aj politické nepokoje v Senegale či Sudáne. Senegal, kde protesty súvisia s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, má pritom povesť majáka stability v západnej Afrike.

"Je normálne, že s očakávaniami volieb v niektorých krajinách politici čelia demonštráciám, ale súčasná kríza ich ešte zosilňuje," povedal denníku El País historik z Pobrežia Slonoviny Para Koneman. Podľa neho sú korene problému najmä v obrovskej africkej závislosti od dovozu zo zahraničia. To teraz vyvoláva obavy z hladomoru v niektorých krajinách, ktoré sa navyše stretávajú aj s dlhodobým suchom. Skoro polovica dovážaného obilia do Afriky pochádza totiž z Ukrajiny a Ruska, odkiaľ sa teraz dodávky kvôli vojne takmer zastavili. Afrika je tiež závislá od dovozu hnojív, rovnako z Ruska a Ukrajiny.

#Ghana seeks IMF bailout as inflation scales new peak, accelerated to 29.8 percent annually in June from 27.6 percent in May.



Hundreds took to the streets of the capital #Accra last month to protest against high inflation and weak growth. #Africa pic.twitter.com/inkNfOb8N2