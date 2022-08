FOTO Maják v severonemeckom meste sa nebezpečne naklonil a hrozilo jeho zrútenie: Podarilo sa ho provizórne zaistiť

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/Sina Schuldt/dpa via AP

BRÉMY - Maják v severonemeckom meste Bremerhaven, ktorý sa v noci na štvrtok nebezpečne naklonil a hrozilo jeho zrútenie, sa podarilo provizórne zaistiť. Ako v sobotu uviedol Holger Bruns, hovorca spoločnosti Bremenports, ktorá prístav prevádzkuje, veža majáka sa síce stále môže zrútiť, avšak ak by k tomu došlo, nespadla by do vody, ale na pristavený plávajúci pontón navrstvený senom.