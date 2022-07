Podozrivý z vraždy maltskej novinárky sa priznal! Slová, z ktorých mrazí: Bola to len práca

Muž menom George Degiorgio v rozhovore pre Reuters povedal, že sa k činu prizná ešte pred súdnym pojednávaním pred porotou. "Chystám sa hovoriť so súdcom," povedal. Takisto uviedol, že poskytne svedectvo s cieľom oznámiť mená ďalších osôb, ktoré sa na vražde zúčastnili. Jeho cieľom je zníženie trestu pre seba a svojho brata Alfreda Degiorgia, ktorý je takisto obvinený v tomto prípade. Obaja až doteraz účasť na vražde popierali, píše Reuters. Tretí obvinení Vince Muscat sa priznal v roku 2020 a bol odsúdený na 15 rokov väzenia výmenou za svedectvo o tomto prípade a ďalších trestných činoch.

V novembri 2019 z prípravy tejto vraždy prokuratúra obvinila podnikateľa Yorgena Fenecha, na jej vykonanie si najal bratov Degiorgiovcov a Muscata. Fenech obvinenia odmieta. George Degiorgio sa v súčasnosti nachádza za mrežami. V rozhovore povedal, že ak by o novinárke vedel viac, za jej smrť by žiadal viac peňazí. Nie 150.000, ale desať miliónov eur, povedal. "Pre mňa to bola len práca. Bežná práca," uviedol pre Reuters. "Samozrejme, že mi to je ľúto," dodal.

Degiorgiovi právnici sa od roku 2021 pokúšajú získať preňho milosť výmenou za svedectvo o jeho úlohe pri vražde novinárky a ďalších trestných činoch. Odvolací súd na Malte 22. júna odmietol Degiorgiove právne námietky voči obvineniam. Súdny proces môže na základe tohto rozhodnutia pokračovať. Protikorupčná investigatívna novinárka a blogerka Caruanová Galiziová zahynula v októbri 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej aute. Úrady z toho obvinili bratov Degiorigiovcov a Muscata.