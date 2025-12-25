Vianočná hostina a pocta rodinnému priateľovi a prezidentovi: Šimečka v kuchyni traduje Havlov recept na šalát!

BRATISLAVA - Ak máte radi recepty priamo z rúk politických ikon, v domácnosti Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska jeden nájdete. Nepochádza však od samotného šéfa strany, ale od niekdajšieho a už nebohého prezidenta Československa Václava Havla. Rodina Šimečkovcov si tak váži nielen politický odkaz Havla, ale aj jeho kuchynské rady.
Pri príležitosti vianočných nálad sme sa v rámci politickej šnúry zamerali aj na domácnosť lídra slovenskej opozície. Michal Šimečka pri príležitosti aktuálnych sviatkov zdieľal recept na unikátny zemiakový šalát. Ten si iste počas sviatočného večera vychutná šťastná trojica v pohodlí svojho domova.
Havlov recept na zemiakový šalát sa v rodine Šimečkovcov praktizuje už roky
"Na Vianoce u nás pripravujeme špeciálny vianočný šalát. Recept sa traduje priamo z rodiny Václava Havla, ktorý bol náš rodinný priateľ," zveril sa pre Topky predseda PS Michal Šimečka.
Ako na to?
Základ podľa predsedu tvoria zemiaky uvarené tak, aby zostali pevné, a nakrájané na rovnaké, skôr menšie kúsky. "Dopĺňajú ich vajíčka uvarené natvrdo, takmer v rovnakom množstve ako zemiaky, a zelený hrášok podľa chuti. Krémovú časť tvorí kombinácia tuhej majonézy a čo najhustejšieho jogurtu, v ktorej sa zemiaky a vajíčka nechávajú odležať a nasiaknuť chuťami aspoň niekoľko hodín," spresnil líder PS.
Šalát si pýta aj ďalšie prísady
Šalát potom dochucuje kari korením, worcestrovou a sójovou omáčkou, tiež bio podravkou, trochou práškového cukru podľa vyváženia chutí a čerstvým treným cesnakom. "Na záver dochutíme veľkým množstvom petržlenu a kôpru, pridáme reďkovky a kyslé uhorky a vychutnávame v spoločnosti celej našej rodiny," prispel radou k sviatočnému stolu Michal Šimečka.