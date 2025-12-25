Nezhody v Británii! Diskusia o imigrácii rozdeľuje celú spoločnosť, uviedla londýnska biskupka

LONDÝN - Nadchádzajúca arcibiskupka z Canterbury a súčasná londýnska biskupka Sarah Mullallyová vo štvrtok vo svojej vianočnej kázni upozornila, že celonárodná diskusia o imigrácii rozdeľuje britskú spoločnosť. Informovala o tom agentúra AFP.
Šesťdesiattriročná Mullallyová sa má 28. januára stať prvou ženou na čele diecézy v Canterbury. Jej nomináciu začiatkom októbra schválil britský kráľ Karol III. Po britskom panovníkovi sa tak stane druhou najvyššie postavenou predstaviteľkou anglikánskej cirkvi, ktorá združuje celkovo 85 miliónov členov. Vo vianočnej kázni, ktorú predniesla v katedrále sv. Pavla v Londýne, vyslovila znepokojenie nad citlivou otázkou imigrácie, z ktorej sa stala ústredná politická téma vo Veľkej Británii.
Starmer sa márne snaží znížiť počet migrantov
„Naše národné diskusie o imigrácii nás naďalej rozdeľujú, hoci by nás mala spájať spoločná ľudskosť,“ povedala Mullallyová. Dodala, že „my, kresťania, sa držíme radosti ako formy odporu – takej radosti, ktorá sa netvári, že utrpenie neexistuje, ale čelí mu s odvahou“. Britský premiér Keir Starmer, ktorý sľúbil „zničiť gangy“ prevádzačov, sa zatiaľ márne snaží znížiť počet migrantov prichádzajúcich na britskú pôdu. Táto situácia vedie k rastu popularity protiimigračnej strany Reform UK.
V snahe obmedziť nelegálnu migráciu Londýn v lete uzavrel dohodu s Parížom, podľa ktorej má Británia posielať migrantov bez dokladov plávajúcich cez Lamanšský prieliv na malých lodiach späť na kontinent. Výmenou za to prijme z Francúzska rovnaký počet legitímnych žiadateľov o azyl, ktorí už majú rodinné väzby v Spojenom kráľovstve. Mullallyová v januári vo funkcii arcibiskupa z Canterbury nahradí Justina Welbyho, ktorý odstúpil v novembri minulého roka po zistení, že anglikánska cirkev utajovala prípad sexuálneho zneužívania chlapcov a mladých mužov v 70. rokoch, píše AFP.
Anglikánska cirkev sa podľa agentúry už roky snaží zbaviť obvinení z dlhoročného zakrývania sexuálneho zneužívania a zlyhania v oblasti ochrany detí a zraniteľných osôb. V súčasnosti prešetruje sťažnosť z roku 2020 proti postupu Mullallyovej pri riešení obvinení vznesených osobou označenou ako „N“. Arcibiskup z Canterbury je považovaný za duchovného vodcu anglikánskej cirkvi na celom svete. Zasadá tiež v Snemovni lordov britského parlamentu. Mullallyová bude v poradí 106. osobou na čele diecézy v Canterbury.